Sony 1000X The Collexion: Audifones con mejor sonido y diseo, 10 aos celebrando la serie de audifones 1000X

Sony presenta sus audfones 1000X The Collexion, celebrando sus primeros 10 aos de existencia y su legendaria serie 1000X. Estos audfones se caracterizan por su calidad de sonido y diseo mejorado, y ofrecer una experiencia mscica ms fresca gracias a la asociacin elite de estudios Grammy para su afinacin.

Me gusta la tecnologa desde que tengo memoria, pero nunca crei que escribir y hacer videos sobre ella se convirtiera en mi trabajo. Mis otras pasiones son el Metal, One Piece y viajar.sino que se trata de una nueva lnea a la par de la legendaria serie 1000X y celebra sus primeros 10 aos de existencia.

Sony deja en claro que los 1000X The Collexion son los audfones con mejor sonido y diseo que ha creado hasta ahora. A pesar de las promesas de Sony de diseo y audio superior, los 1000X The Collexion no elevan su precio, de hecho es el mismo de lanzamiento que tuvieron Audio Hi-Res 24-bit/96 kHz con cdec LDACModo ambienteHasta 24 horas de reproduccin con cancelacin de ruidoSensores de detección de uso para pausa y reproduccin automtica.

Los nuevos audfones celebran parte de la historia de Sony en el mercado de la mscica y ademirse ser una declaracin para el mercado con su diseo con materiales ms y siendo capaces de competir en el mercado de la moda. Almenos eso es la intencin de Sony





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