El Tribunal de Apelación de Competencia desestimó la demanda de Alex Neill contra Sony, confirmando que la compañía no violó las leyes de competencia ni infló precios en la PlayStation Store.

La empresa Sony ha obtenido una victoria judicial significativa en el Reino Unido, donde se enfrentaba a acusaciones de establecer prácticas monopolísticas y manipular los precios dentro de su plataforma digital PlayStation Store. Este fallo es el resultado de un litigio largo que involucraba a millones de consumidores y que buscaba establecer precedentes sobre la competencia en el mercado de los videojuegos.

Fallo del tribunal desestima la demanda

El Tribunal de Apelación de la Competencia del Reino Unido dictaminó que Sony no infringió ninguna ley de competencia en las acusaciones presentadas. Esta decisión implica que la compañía japonesa no está obligada a indemnizar económicamente a los jugadores afectados ni a realizar cambios estructurales en la PlayStation Store. La corte determinó que los argumentos presentados por la parte demandante carecían de fundamento legal suficiente para probar un abuso de posición dominante.

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Origen de la querella y alcance legal

La demanda inicial fue interpuesta por Alex Neill en representación de más de 9 millones de jugadores en el Reino Unido. Los acusados afirmaban que Sony se había beneficiado de cobros excesivos y manipulación del mercado durante varios años. La querella buscaba una compensación financiera para todos los usuarios que adquirieron juegos y contenido descargable (DLC) en la tienda desde el año 2016.

Los demandantes argumentaban que Sony obtenía beneficios injustificados debido a las tarifas del 30% que cobra a los desarrolladores y distribuidores por cada transacción realizada en la tienda. Según las estimaciones presentadas en la demanda, la compañía habría obtenido más de 5.9 millones de dólares en los últimos 6 años gracias a estos cobros excesivos.

Argumentos de la defensa y competencia del mercado

Sony presentó dos argumentos principales para su defensa ante la corte. Primero, demostró que compite activamente en el mismo mercado con otras grandes compañías como Nintendo y Xbox, lo que contradice la idea de un monopolio absoluto. Segundo, señaló que los jugadores aún mantienen la alternativa de adquirir videojuegos en formato físico, lo que les ofrece opciones de compra.

Las autoridades explicaron que no pueden obligar a Sony y a PlayStation a permitir tiendas de terceros en su ecosistema, ya que ello implicaría riesgos de seguridad y problemas de competencia. Además, el tribunal determinó que Alex Neill no logró demostrar de manera concluyente que los precios en la PlayStation Store fueran realmente excesivos en comparación con los estándares del mercado.

Continúan los problemas legales para PlayStation

La victoria en este caso no resuelve todos los desafíos legales que enfrenta la compañía. Actualmente, existe otra demanda activa contra Sony, presentada por la organización Massaschade & Consument. Esta nueva querella también acusa a la compañía de ofrecer precios injustos y de mantener un supuesto monopolio en los juegos digitales.

La demanda de Massaschade & Consument se ha intensificado debido a la inminente desaparición del formato físico de los juegos. La organización considera que el fin de los discos en la nueva generación de consolas le dará a Sony el control total sobre los precios. Según su análisis, esta medida será el golpe definitivo al mercado de segunda mano y eliminará las alternativas a la PlayStation Store.

La organización ha declarado que el fin de los discos físicos elimina el último lugar donde se podía comprar y vender un juego de PlayStation a un precio competitivo. Advierten que, sin discos, no habrá mercado de segunda mano ni alternativas, por lo que, a partir de 2028, Sony podría decidir por sí sola el precio de un juego y la duración de su uso. Esta situación genera la preocupación de que los compradores queden sin derechos de propiedad ni opciones reales de elección.