Sony lanza nuevos Perks para PlayStation Plus con beneficios gratuitos

Sony implementa un sistema de recompensas para suscriptores de PlayStation Plus Essential, Extra y Premium, ofreciendo acceso gratuito a YouTube Premium y otros servicios digitales.

Sony ha anunciado oficialmente la incorporación de un nuevo sistema de beneficios, conocido como Perks, para los suscriptores de los niveles Essential, Extra y Premium del servicio PlayStation Plus. Esta actualización estratégica busca fortalecer la competitividad de la plataforma de Sony en el mercado global de suscripciones digitales, alineando la oferta con las expectativas actuales de los jugadores y usuarios de entretenimiento.

Nuevo sistema de recompensas PS Plus

El núcleo de esta actualización radica en la implementación de un conjunto de ventajas exclusivas que complementan la biblioteca de juegos y el acceso online multijugador que ya caracterizan al servicio. Los miembros activos de PlayStation Plus, independientemente de la tier de suscripción que posean, recibirán automáticamente acceso a estas recompensas que no están estrictamente ligadas a los videojuegos. Este cambio representa una evolución significativa en la propuesta de valor, ofreciendo utilidades transversales que mejoran la experiencia diaria del usuario fuera del ámbito estricto del gaming interactivo.

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Beneficios incluidos en la renovación

Entre las recompensas destacadas se encuentra la entrega de tres meses de suscripción gratuita a YouTube Premium, un beneficio directo que elimina la publicidad y permite reproducción en segundo plano. Adicionalmente, los usuarios obtienen dos meses de acceso gratuito a Calm Premium, una aplicación líder en meditación y relajación. La lista también incluye créditos para Sony Pictures Core, descuentos específicos para contratar el servicio de audiolibros Audible, y reducciones de hasta el 20% en la suscripción a DAZN, la plataforma de deportes en vivo.

Descuentos para productos y socios

El programa también establece reducciones económicas significativas en el ecosistema de hardware y software de la compañía japonesa. Los suscriptores pueden aprovechar hasta un cinco por ciento de descuento en compras realizadas en la tienda digital de PlayStation, aplicable tanto a juegos como al mando DualSense. Asimismo, se ofrece un diez por ciento de rebaja en productos de audio y videojuegos adquiridos a través de Sony Electronics. Es importante destacar que incluso quienes acceden al servicio mediante una prueba gratuita tienen derecho a reclamar estas mismas recompensas disponibles.

Disponibilidad regional actual y limitaciones

A pesar de la amplitud de los beneficios, la implementación de este sistema enfrenta restricciones geográficas importantes en su fase inicial. La oferta está disponible exclusivamente para los usuarios de PlayStation Plus en Reino Unido, Francia y Alemania. Actualmente, no existe disponibilidad en América Latina ni en Estados Unidos, por lo que los jugadores en estas regiones deberán esperar a futuros anuncios. Sony ha confirmado a través de sus canales oficiales que el objetivo es ofrecer ofertas especiales, pruebas gratuitas y descuentos de socios seleccionados, aunque la expansión a más territorios aún no tiene una fecha confirmada.