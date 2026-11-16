Sony lanza servicio de renta de consolas PlayStation 5 con Grand Theft Auto 6 por 25 USD al mes. Oferta limitada a Reino Unido ante la alta demanda mundial.

Sony Interactive Entertainment ha confirmado la implementación de un programa de alquiler de consolas PlayStation 5 que incluye una copia física de Grand Theft Auto VI. Este servicio financiero permite a los consumidores obtener la plataforma y el videojuego por un costo mensual de 25 USD, aproximadamente 19 GBP, para disfrutar del título de Rockstar Games sin necesidad de realizar una compra inicial del hardware.

Paquetes de Renta y Precios Mensuales

La oferta principal consiste en un paquete que alquila una PlayStation 5 estándar de 1 TB, un control DualSense y una unidad física del videojuego. El costo fijo para acceder a esta configuración es de 19 GBP al mes, lo que equivale a 25.04 USD mensuales. Esta opción está diseñada específicamente para jugadores que desean experimentar el lanzamiento sin adquirir la propiedad del dispositivo.

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Existe una segunda alternativa que incluye una consola digital de 825 GB. Este paquete se caracteriza por incluir dos controles DualSense y una licencia digital de Grand Theft Auto VI. Dado que el título es una experiencia estrictamente para un jugador, el segundo control podría tener una utilidad limitada en este contexto específico.

La tercera y última opción disponible en el catálogo de alquiler es un paquete de 1 TB que también incorpora dos controles y la versión física del juego. El precio de esta variante es de 19.49 GBP al mes, equivalente a casi 26 USD mensuales. Todas estas opciones están excluidas para la edición Ultimate, por lo que no incluyen cosméticos ni tiendas exclusivas.

Limitaciones Geográficas y Exclusión del Modelo Pro

Es fundamental destacar que este programa de suscripción mensual está disponible únicamente en el mercado del Reino Unido. Esta restricción geográfica deja a los consumidores en México y en el resto de los países de América Latina sin acceso directo a esta solución alternativa, a pesar de la alta demanda regional.

Además de la limitación territorial, el servicio no ofrece la PlayStation 5 Pro en ninguno de sus niveles de renta. Sony ha confirmado que el título aprovechará las características exclusivas de la plataforma, pero el hardware de gama alta queda fuera de esta iniciativa de accesibilidad inmediata.

Impacto en el Mercado y Ventas de Preventa

La decisión de Sony responde directamente a la escasez global de consolas provocada por la anticipación del lanzamiento. Las ventas en preventa han superado las 12 millones de unidades, generando ingresos estimados por encima de los 1000 millones de dólares para Take-Two Interactive. Esta cifra refleja una demanda que excede ampliamente la oferta física disponible en las tiendas.

Mary Yee, vicepresidenta de marketing global de Sony Interactive Entertainment, señaló previamente que la colaboración con Rockstar Games asegura el rendimiento óptimo del software. Sin embargo, la falta de unidades en tiendas ha generado precios inflados en el mercado secundario, lo que hace de este alquiler una alternativa financiera viable para muchos aficionados.

Contexto del Lanzamiento y Disponibilidad

Grand Theft Auto VI está programado para su lanzamiento oficial el 19 de noviembre de 2026. A pesar de que los fanáticos están preparados para la fecha, la dificultad para conseguir una consola nueva en el momento del debut ha sido un obstáculo significativo. Este servicio de renta busca mitigar ese problema en las regiones donde opera.

La naturaleza completamente digital de las transacciones recientes ha creado incertidumbre sobre la gestión de los códigos, aunque Sony presenta la copia física como la solución principal en estos paquetes. La iniciativa demuestra cómo los fabricantes están adaptando sus modelos de negocio para satisfacer una demanda que parece ser la más importante en la historia reciente de la industria de los videojuegos.