Sophie Goldberg celebra el décimo aniversario de 'Lunas de Estambul' con una emotiva presentación

La escritora Sophie Goldberg presentó la reedición de su novela 'Lunas de Estambul' en una emotiva velada que contó con la presencia de amigos, familiares y colegas escritores. El evento, celebrado en la librería Un Lugar de la Mancha de Esopo, en Polanco, destacó temas como la migración, la identidad y la memoria familiar. La autora compartió detalles sobre su proceso creativo y la inspiración detrás de la obra.

La satisfacción de un autor ante su público, especialmente cuando la sala se llena, es innegable y se pueden plantear varias razones: primero, porque tiene lectores, lo cual es una validación directa; segundo, porque entre ellos se encuentran sus familiares, quienes aportan un apoyo emocional invaluable; y tercero, pero también significativo, porque entre esa audiencia se hallan otros escritores que aprecian el trabajo de quien presenta su libro.

Por esta razón, no sorprendió la inmensa sonrisa de Sophie Goldberg anoche en el auditorio de la librería Un Lugar de la Mancha de Esopo, ubicada en Polanco. Su entusiasmo era palpable, y se veía animada, compartiendo con emoción los detalles de su novela Lunas de Estambul, que la editorial Planeta ha reeditado en su décimo aniversario, añadiendo un conjunto de fotografías y un recetario que complementan la historia de la abuela de la autora. La presencia de un público tan selecto, que incluía a sus lectores, familiares y colegas escritores, sin duda contribuyó a la atmósfera de celebración. \Acompañando a la novelista en el escenario estuvieron Sergio Almazán, periodista, y Maura Gómez, promotora de clubes de lectura, quienes ofrecieron comentarios perspicaces sobre la obra y la amistad que los une a Sophie. La escenografía incluyó fotografías de sus antepasados y el famoso baúl de Ventura, personaje central de su libro, que narra el viaje de una mujer desde su Estambul natal a la Ciudad de México y su posterior regreso. La elección de elementos visuales y la participación de amigos en el evento enriquecieron la presentación. Goldberg resaltó temas como la migración, el descubrimiento de la identidad y el valor del rescate de la memoria familiar como elementos clave de su narrativa, laberintos todos que también exploró en otra de sus obras, El jardín del mar (Grijalbo, 2020), donde aborda la odisea de su padre, quien, siendo niño, tuvo que escapar de Bulgaria debido al nazismo. Este paralelismo en su obra demuestra la importancia de la historia familiar para la autora. \Para Lunas de Estambul, Sophie recurrió a su profesión original, el periodismo, realizando entrevistas a sus parientes, tomando como punto central a su abuela y su baúl, los recuerdos de las incontables noches que pasó con ella y los testimonios que cuidadosamente recopiló. La velada concluyó con un cóctel de vino, bocadillos de estilo turco y la autora firmando ejemplares y posando para fotografías, con la compañía de otras escritoras destacadas como Ligia Urroz, Tamara Trottner y Mónica Hernández, lo que añade un toque de camaradería y apoyo mutuo entre colegas del ámbito literario. La organización del evento, desde la elección del lugar hasta los detalles del cóctel, creó un ambiente propicio para la celebración y el encuentro entre la autora y sus lectores, consolidando el éxito de la presentación del libro





