Soriana anuncia folleto de ofertas con descuentos imperdibles en todas las departamentales a partir del jueves y viernes

Las ofertas disponibles incluyen descuentos en papel higiénico, aceite de cocina, detergents y más, y pueden ser combinadas con cashback y descuentos adicionales en marcas Falabella.

Soriana se posicionó en el centro de conversación en redes sociales durante las últimas horas y esto se debe a que la reconocida cadena de supermercados ya dio a conocer su folleto de ofertas que estará vigente durante el el jueves 21 y el viernes 22 de mayo, en el cual, incluyó descuentos imperdibles en prácticamente todos sus departamentos gracias a su temporada 2026 de Julio Regalado , por lo que si quieres ahorrarte una buena cantidad de dinero en tus compras en esta nota te diremos cuáles son las rebajas que no puedes dejar pasar.

Antes de pasar de lleno a las ofertas que Soriana tendrá vigentes durante el jueves 21 y viernes 22 de mayo es importante señalar que la campaña de Julio Regalado estará disponible para Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, Soriana Express, MEGA Soriana, así como soriana.com para los clientes que prefieran hacer sus comprar en línea, además, como se dijo antes, gracias a esta campaña se podrán encontrar ofertas y descuentos en prácticamente todos los departamentos de la cadena. Estas son las mejores ofertas que Julio Regalado tiene disponibles para HOY jueves 21 y viernes 22 de mayo.

Ensalza tu compra de aceite de cocina: Otra de las ofertas más llamativas que Soriana tendrá gracias a Julio Regalado durante este jueves 21 y el viernes 22 de mayo es en la que se indica que en la compra de algún aceite de las marcas Valley Foods, Oléico, La Gloria, Sabrosano y Gran Tradición podrá adquirir un segundo artículo de igual o menor precio con un descuento del 50%, por lo que los clientes de la marca podrán ahorrarse una auténtica fortuna.

Ahorra en tus detergents favoritos: Otra de las ofertas más llamativas que Julio Regalado tendrá disponible este jueves 21 y el viernes 22 de mayo es en la que se indica que se aplicará un 3x2 en todos los productos de las marcas Ariel, Ace, Downy y Salvo, cabe mencionar que Soriana señaló que se podrán combinar todos los productos participantes, sin embargo, para hacer válida esta promoción el tercer producto debe ser de igual o menor precio a los dos primeros.

En resumen, Soriana ofrece una gran variedad de ofertas y descuentos durante estos dos días, por lo que no te pierdas ninguna de ellas y visits para ver todas las opciones disponibles en el sitio web oficial de la cadena





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