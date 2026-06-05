Soriana lanza ofertas de Julio Regalado 2026 con descuentos en electrónica, mascotas y cuidado personal

La cadena de supermercados Soriana anunció su campaña Julio Regalado 2026, vigente del 5 al 11 de junio, con ofertas en todos sus departamentos. Entre las promociones más destacadas se encuentra un descuento de 3,100 pesos en una pantalla JVC de 70 pulgadas y la posibilidad de diferir pagos con tarjetas Falabella o Banamex. También aplica la mecánica 3x2 en productos de mascotas y de cuidado personal, con un 20% de cashback al pagar con Falabella. Los clientes pueden consultar el folleto completo en soriana.com.

La cadena de supermercados Soriana ha captado la atención de los consumidores al convertirse en tendencia en las principales plataformas digitales gracias al lanzamiento de su nuevo folleto de ofertas de Julio Regalado, que estará vigente del viernes 5 al jueves 11 de junio.

Esta campaña, correspondiente a 2026, se hará efectiva en todas sus tiendas físicas -Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, Soriana Express y MEGA Soriana- así como en su sitio web soriana.com, facilitando las compras en línea. La promoción abarca prácticamente todos los departamentos de la cadena, ofreciendo descuentos y beneficios adicionales que buscan atraer a los clientes durante esa semana.

Entre las ofertas más destacadas se encuentra una pantalla JVC de 70 pulgadas, modelo 4K Smart TV con Roku, que tendrá un precio de 9,890 pesos, lo que representa un ahorro de 3,100 pesos respecto a su costo habitual. Para los compradores que utilicen tarjetas de crédito Falabella o Banamex, existe la posibilidad de diferir el pago hasta 18 mensualidades, con cuotas de 594.44 pesos, lo que facilita la adquisición de este electrodoméstico.

Esta promoción es especialmente atractiva para quienes buscan renovar su entretenimiento en casa con una pantalla de gran tamaño y tecnología avanzada a un costo reducido. Otra promoción que ha generado gran expectación es la campaña 3x2 en el departamento de mascotas, aplicable a todos los productos excepto alimentos húmedos, la marca Precíssimo y los artículos de Soriana Express. Los clientes que paguen con tarjeta de crédito Falabella obtendrán además un 20% de cashback, incrementando el ahorro.

Para que la promoción sea válida, el tercer artículo debe ser de igual o menor precio que los dos primeros. De manera similar, se extiende la mecánica 3x2 a shampoos, acondicionadores, cremas para peinar y jabones de tocador, con las mismas excepciones y condiciones, así como el beneficio del 20% de cashback con Falabella.

Se recomienda a los interesados consultar el folleto completo en la sección de "ofertas" del portal oficial de Soriana para conocer todos los productos participantes, así como los términos y condiciones detallados de cada promoción





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