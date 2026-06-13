Soriana lanza ofertas de Julio Regalado 2026 con descuentos en cuidado bucal, cereales y pantallas

La cadena de supermercados Soriana activó su campaña Julio Regalado 2026 con un folleto de ofertas para el 13 y 14 de junio, que incluye promociones en múltiples departamentos como cuidado bucal con 70% de descuento en segunda unidad, 3x2 en cereales y descuentos en pantallas, además de beneficios con tarjetas de crédito. La campaña aplica en todas sus tiendas y en línea.

La cadena de supermercados Soriana ha lanzado su campaña Julio Regalado 2026 , con un folleto de ofertas vigente para el sábado 13 y domingo 14 de junio, generando un notable interés en redes sociales.

Esta iniciativa aplica en todas sus formatos, incluyendo Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, Soriana Express, MEGA Soriana y su plataforma en línea soriana.com, con descuentos en prácticamente todos sus departamentos. Entre las promociones más destacadas se encuentra una oferta en cuidado bucal: al comprar cualquier producto, se puede adquirir un segundo de igual o menor precio con un 70% de descuento, válida tanto en tienda como en compras digitales.

Además, se aplica una promoción 3x2 en cereales, avenas y granolas, lo que representa un ahorro significativo para los clientes. En electrónica, existen descuentos especiales en pantallas, junto con promociones bancarias adicionales para quienes paguen con tarjetas de crédito Falabella o BBVA.

Se recomienda a los consumidores revisar el folleto completo en la sección correspondiente del sitio web oficial de Soriana para conocer todos los términos y condiciones, así como el resto de las ofertas disponibles durante este fin de semana





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Soriana Julio Regalado 2026 Ofertas Supermercado Descuentos Cuidado Bucal Cereales 3X2 Pantallas Promociones Bancarias

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mundial 2026: así puedes llegar al Estadio Banorte desde distintos puntos de la CDMXEl operativo de movilidad para la inauguración del Mundial incluye servicios Ride, Tren Ligero y conexiones desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Read more »

La espera terminó: la Ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial 2026 en MéxicoLa espera terminó! Este jueves 11 de junio los ojos de todo el mundo están puestos en México por la Ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial 2026, que se celebrará en el Estadio Ciudad de México. Por si fuera poco, nuestro país no solo albergará este momento histórico, sino que también tendrá el primer partido de la justa deportiva con la Selección Mexicana enfrentándose a Sudáfrica. Sin embargo, previo al encuentro entre estas dos selecciones se realizará la ceremonia de Inauguración que nos tiene muchas, pero muchas sorpresas y lo que muchos anhelan ver: ¡a los artistas invitados! Y es que estamos por ver cómo de Shakira a Alejandro Fernández hacen retumbar el ex Estadio Azteca para la Copa Mundial 2026. ¡Y no te lo puedes perder! Es por ello que en El Heraldo de México te invitamos a seguir todos los detalles del evento y del primer partido completamente en vivo tanto del arranque de la jornada, como de todo lo que pasa durante el primer partido de México vs Sudáfrica, al cual puedes acceder a través de nuestros canales oficiales.

Read more »

Las ciudades anfitrionas llegan al Mundial 2026 con retos en movilidad, agua e infraestructuraGuadalajara, Monterrey y la Ciudad de México recibirán a miles de turistas entre obras inconclusas, carencias en transporte y problemas de abasto o contaminación de agua.

Read more »

Soriana lanza ofertas Julio Regalado 2026 con 3x2 en limpiadores y refrigerador a 9,990 pesosSoriana presentó su folleto Julio Regalado 2026 vigente del 12 al 18 de junio con descuentos en todos sus departamentos. Entre las ofertas más destacadas se encuentran el 3x2 en detergentes, 4x2 en productos para auto y un refrigerador MIDEA con 5,000 pesos de descuento. Conoce los detalles.

Read more »