Soriana lanza ofertas de Julio Regalado 2026: descuentos imperdibles para el 29 y 30 de mayo

La cadena de supermercados Soriana ha dado a conocer su folleto de ofertas para el viernes 29 y sábado 30 de mayo en el marco de su campaña Julio Regalado 2026. Incluye promociones como 4x2 en cosméticos, 3x2 en detergentes y suavizantes, y un descuento de 4,600 pesos en una pantalla LG de 75 pulgadas. Las ofertas aplican en todas las sucursales físicas y en línea, con opciones de pago a meses sin intereses y cashback adicional.

La cadena de supermercados Soriana ha vuelto a ser tendencia en redes sociales tras anunciar su esperada campaña Julio Regalado, que trae consigo ofertas imperdibles para el viernes 29 y sábado 30 de mayo.

En esta edición 2026, la empresa ha preparado descuentos en prácticamente todos los departamentos, lo que representa una oportunidad única para los consumidores que buscan ahorrar en sus compras de fin de semana. La promoción aplica en todas las sucursales físicas, incluyendo Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, Soriana Express, MEGA Soriana, así como en su tienda en línea soriana.com, para mayor comodidad de los clientes. A continuación, detallamos las ofertas más destacadas que no puedes dejar pasar.

Uno de los beneficios más atractivos es el 4x2 en todos los cosméticos de la tienda, excluyendo únicamente los productos dermatológicos del departamento de Farmacia. Esto significa que al comprar dos artículos, los dos siguientes son completamente gratis, siempre y cuando el tercero y cuarto tengan un precio igual o inferior al de los dos primeros.

Además, si el pago se realiza con tarjetas Falabella, se otorga un 20% de cashback adicional, lo que maximiza el ahorro. Esta promoción es ideal para quienes desean renovar su rutina de belleza sin gastar de más. Otra oferta que ha generado gran expectativa es el 3x2 en suavizantes y detergentes de las marcas Ariel, Ace, Downy y Salvo.

Los clientes pueden combinar libremente los productos participantes, pero el tercer artículo debe ser de igual o menor precio que los dos primeros para hacer válida la promoción. Esta oportunidad es perfecta para abastecerse de productos de limpieza por un tiempo prolongado, aprovechando descuentos que rara vez se ven en el mercado.

En el ámbito de tecnología y entretenimiento, Soriana sorprende con un descuento de 4,600 pesos en la pantalla LG de 75 pulgadas con resolución 4K UHD NANO y sistema WebOS. El precio final es de tan solo 11,990 pesos en pago de contado. Si el cliente opta por financiamiento, puede diferir el pago hasta en 18 mensualidades de 721.67 pesos utilizando tarjetas de crédito Falabella o BBVA.

Adicionalmente, las tarjetas Falabella ofrecen un 26% de cashback, lo que convierte esta compra en una inversión aún más rentable. Esta promoción estará vigente únicamente durante el viernes 29 y sábado 30 de mayo, así que es recomendable actuar con rapidez. Para quienes deseen explorar todas las ofertas disponibles, Soriana invita a visitar la sección de folletos en su portal oficial, donde se pueden consultar los términos y condiciones de cada promoción.

La campaña Julio Regalado 2026 promete ser una de las más generosas del año, con descuentos que abarcan desde cuidado personal hasta electrónicos y artículos para el hogar. No pierdas la oportunidad de hacer tus compras este fin de semana y disfrutar de los beneficios que Soriana ha preparado para sus clientes





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