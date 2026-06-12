Soriana lanza ofertas Julio Regalado 2026 con 3x2 en limpiadores y refrigerador a 9,990 pesos

Soriana presentó su folleto Julio Regalado 2026 vigente del 12 al 18 de junio con descuentos en todos sus departamentos. Entre las ofertas más destacadas se encuentran el 3x2 en detergentes, 4x2 en productos para auto y un refrigerador MIDEA con 5,000 pesos de descuento. Conoce los detalles.

La reconocida cadena de supermercados Soriana ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en las principales plataformas digitales tras dar a conocer su nuevo folleto de ofertas correspondiente a la campaña Julio Regalado 2026.

Esta promoción estará vigente desde el viernes 12 hasta el jueves 18 de junio y abarca la totalidad de sus departamentos, con descuentos y beneficios diseñados para atraer a una amplia cantidad de clientes tanto en sus tiendas físicas como a través de su plataforma en línea. La campaña aplica en todas sus modalidades de tienda: Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, Soriana Express, MEGA Soriana y en el sitio web soriana.com, ofreciendo una oportunidad significativa para el ahorro en la compra de productos de consumo habitual, electrónicos, automotriz y más.

Dentro de las ofertas más destacadas que han captado la atención de los consumidores se encuentra la promoción 3x2 en detergentes y limpiadores para el hogar, que incluye todos los productos en polvo y limpiadores especializados, con la excepción de la marca Precíssimo. Esta ventaja se complementa con un cashback del 20% para quienes realicen el pago utilizando tarjetas de crédito Falabella, lo que incrementa el valor percibido de la compra.

Otra promoción de gran impacto es la venta de un refrigerador MIDEA de 15 pies cúbicos con tecnología Inverter, el cual tendrá un precio rebajado en 5,000 pesos, quedando en 9,990 pesos. Adicionalmente, este electrodoméstico podrá financiarse hasta 18 mensualidades de 555 pesos al usar tarjetas de crédito Falabella o Banamex, facilitando su adquisición. En el ámbito automotriz, Soriana ha incluido una oferta 4x2 en aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos para vehículo.

Para que esta promoción sea válida, los artículos tercero y cuarto deben ser de igual o menor precio que los dos primeros seleccionados, lo que permite a los clientes maximizar el ahorro en estos productos de mantenimiento esencial. Cabe mencionar que estas son solo algunas de las numerosas rebajas disponibles durante la semana de Julio Regalado.

Se recomienda a los consumidores consultar directamente el folleto digital en la sección de "folletos" del portal oficial de Soriana, donde se detallan todos los términos, condiciones y el catálogo completo de productos con descuento, garantizando así una experiencia de compra informada y aprovechamiento óptimo de las promociones





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