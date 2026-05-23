Soriana launches summer sale with discounted alcohol, paper towels, deodorants, and shampoos

Soriana, a well-known supermarket chain, has announced a summer sale to provide customers with discounted alcohol, paper towels, deodorants, and shampoos. The sale starts on Saturday, 23rd of May, and will last until Sunday, 24th of May. Customers can enjoy discounted items in different departments, such as food, beverages, skincare, and more.

Soriana se posicionó en el centro de conversación en redes sociales durante las últimas horas y esto se debe a que la reconocida cadena de supermercados ya dio a conocer su folleto de ofertas que estará vigente durante el sábado 23 y domingo 24 de mayo, en el cual, incluyó descuentos imperdibles en prácticamente todos sus departamentos gracias a su temporada 2026 de Julio Regalado, por lo que si quieres ahorrarte una buena cantidad de dinero en tus compras en esta nota te diremos cuáles son las rebajas que no puedes dejar pasar.

Antes de pasar de lleno a las ofertas que Soriana tendrá vigentes durante el sábado 23 y domingo 24 de mayo es importante señalar que la campaña de Julio Regalado estará disponible para Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, Soriana Express, MEGA Soriana, así como soriana.com para los clientes que prefieran hacer sus comprar en línea, además, como se dijo antes, gracias a esta campaña se podrán encontrar ofertas y descuentos en prácticamente todos los departamentos de la cadena.

Estas son las mejores ofertas que Julio Regalado tiene disponibles para HOY sábado 23 y domingo 24 de mayo Soriana aplicará un 3x2 en todo el departamento de vinos y licores gracias a Julio Regalado La reconocida cadena de supermercados sorprendió a todos sus clientes tras anunciar que durante el sábado 23 y domingo 24 de mayo aplicará un 3x2 en todo su departamento de vinos y licores (excepto Casa Madero, Don Leo, Juguette, Möet, L.A. Cetto, Vega Sicilia, Macán, Casa Dragones, Macallan, 7 Leguas, Johnnie Walker Blue, Don Julio 1942 y Zacapa XO), además, se informó que se bonificará el 20% en cashback en tarjetas Falabella.

Es importante mencionar que, para hacer válida esta promoción el tercer artículo debe ser de igual o menor precio que los dos primeros. Ahorra una fortuna con el 4x2 de Julio Regalado en todo el papel higiénico Soriana causó furor entre sus clientes tras anunciar que durante el sábado 23 y domingo 24 de mayo todo el papel higiénico estará al 4x2 gracias a Julio Regalado, sin embargo, la reconocida cadena de supermercados premisa que para hacer válida esta promoción, la cual, solo estará disponible en tiendas, el tercer y cuarto artículo deben ser de igual o menor precio a los dos primeros, además, precisó que se bonificará el 20% en cashback para las tarjetas Falabella.

Aprovecha esta oferta imperdible de Julio Regalado en desodorantes y shampoos Julio Regalado informó que en la compra de un desodorante de las marcas Axe, Revona o Dove, así como en los shampoos de marcas como Elvive, Fructis, Tío Nacho y Anne Rothshield se podrá adquirir un segundo artículo de igual o menor precio con un descuento del 70% y se precisó que se podrán hacer las combinaciones que más le convengan a sus clientes, cabe destacar que esta oferta estará disponible para compras en tienda y en línea.

Es importante señalar que estas son solo algunas de las ofertas que Soriana tendrá disponibles durante el sábado 23 y domingo 24 de mayo por lo que te sugerimos visitar la sección de “folletos” el portal oficial de la reconocida cadena de supermercados para que puedas elegir la oferta que más que convenga, además, ahí también podrás consultar a detalle los términos y condiciones de las ofertas y descuentos de Julio Regalado





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Soriana Summer Sale Discounted Alcohol Discounted Paper Towels Discounted Deodorants Discounted Shampoos

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