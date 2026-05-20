Soriana presenta ofertas imperdibles durante la temporada 2026 de Julio Regalado

Soriana, una reconocida cadena de supermercados, anunció en redes sociales la disponibilidad de folletos de ofertas durante el miércoles 20 y el jueves 21 de mayo. La campaña 'Julio Regalado' incluiría descuentos en todos los departamentos y algunas promociones destacadas.

Soriana se posicionó en el centro de conversación en redes sociales durante las últimas horas y esto se debe a que la reconocida cadena de supermercados ya dio a conocer su folleto de ofertas que estará vigente durante el miércoles 20 y el jueves 21 de mayo, en el cual, incluyó descuentos imperdibles en prácticamente todos sus departamentos gracias a su temporada 2026 de Julio Regalado, por lo que si quieres ahorrar una buena cantidad de dinero en tus compras en esta nota te diremos cuáles son las rebajas que no puedes dejar pasar.

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