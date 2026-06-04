El sorteo del premio mayor de Powerball se llevó a cabo el miércoles con un acumulado de $194 millones y una opción en efectivo de $86.7 millones.

Powerball realizó su sorteo del premio mayor el miércoles, con un acumulado de $194 millones y una opción en efectivo de $86.7 millones. El anterior ganador del máximo premio fue un afortunado de California que se llevó $205 millones el 31 de mayo.

También se menciona que un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril. Además, se informa que se pueden participar en Powerball eligiendo cinco números entre 1 y 59 y un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball. Los jugadores pueden elegir sus números en una boleta de juego o dejar que la máquina de lotería elija los números al azar.

Los ganadores del premio mayor pueden optar por recibirlo como una anualidad o un pago único. El boleto para participar cuesta $2 por jugada y se puede pagar una cantidad extra llamada 'Powerplay' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen





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