Sorteo SAT Buen Fin 2026: Cómo ganar 250,000 pesos con tu compra

Conoce las bases del sorteo SAT 2026 para ganar hasta 250,000 pesos. Compras del 13 al 17 de noviembre otorgan participación automática en el sorteo oficial.

El Servicio de Administración Tributaria ha anunciado las bases oficiales para el sorteo del Buen Fin 2026, donde los consumidores pueden participar para ganar un premio mayor de 250, 000 pesos. Este evento comercial se llevará a cabo durante cinco días consecutivos, específicamente del 13 al 17 de noviembre de 2026, coincidiendo con un puente festivo en México.

Detalles del sorteo SAT y requisitos de participación

El sorteo organizado por la autoridad fiscal permite la participación automática de cualquier persona que realice compras en comercios registrados durante el periodo establecido. No existe la necesidad de inscribirse previamente en ninguna plataforma o formulario. La condición única para ingresar al concurso es efectuar una compra de al menos 250 pesos utilizando una tarjeta de crédito o débito emitida por uno de los bancos participantes autorizados.

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Contexto de fechas y celebración nacional

El evento se desarrolla en un contexto histórico significativo para el país, ya que el feriado del 16 de noviembre conmemora el 116 aniversario de la Revolución Mexicana. Esta efeméride genera un fin de semana largo que facilita la asistencia de los ciudadanos a los establecimientos comerciales. La estructura de cinco días de duración está diseñada para maximizar la actividad económica y fomentar el consumo responsable dentro del marco legal vigente.

Premios adicionales y cronograma oficial

Aunque el premio máximo de 250,000 pesos es el incentivo principal, el SAT ha estructurado un amplio abanico de reconocimientos para la mayoría de los participantes. Existirá un total de 321,260 premios menores que fluctuarán entre los 500 y los 20,000 pesos, garantizando que un número considerable de compradores reciba un beneficio directo. Esta diversidad de premios busca incentivar la participación masiva y justa en el sorteo oficial.

Fecha de sorteo y transmisión en vivo

La ceremonia para la determinación de los ganadores está fijada para el 4 de diciembre de 2026, fecha en la que se realizarán los sorteos oficiales. Los interesados podrán seguir el desarrollo de la extracción de nombres y números en tiempo real a través de la transmisión oficial que será difundida por el canal de YouTube del Servicio de Administración Tributaria. Esta plataforma digital garantiza la transparencia del proceso administrativo.

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