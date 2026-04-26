Sospechoso de ataque en Washington compró armas en los últimos dos años y viajó en tren desde California

Un hombre armado identificado como Cole Tomas Allen intentó adentrarse en un evento en Washington, pero fue detenido por el Servicio Secreto. Las autoridades creen que actuó solo y compró las armas en los últimos dos años. Se espera que enfrente cargos el lunes.

El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen de 31 años y residente en Torrance, California, habría adquirido las dos armas de fuego que portaba en los últimos dos años, según confirmó el fiscal.

Hasta el momento, no está cooperando con las autoridades y se espera que enfrente múltiples cargos el próximo lunes. Las investigaciones preliminares sugieren que Allen viajó en tren desde California hasta Chicago y luego a Washington, donde se alojó en el hotel donde se celebraba el evento la noche del sábado. Funcionarios de las fuerzas del orden que han examinado sus dispositivos electrónicos y escritos creen que su intención era atacar a miembros del gobierno presentes en la cena.

El incidente ocurrió cuando el sospechoso intentó adentrarse en el amplio salón de baile del Washington Hilton, pero fue neutralizado en medio de un caos generalizado mientras el expresidente Donald Trump era evacuado rápidamente y los asistentes se agachaban bajo sus mesas. Un video compartido por Trump muestra al sospechoso saltando sobre barricadas de seguridad mientras agentes del Servicio Secreto corrían hacia él.

Un agente resultó herido al recibir un disparo en su chaleco antibalas, pero se encuentra en proceso de recuperación, según informaron las autoridades. El atacante fue detenido sin sufrir heridas, aunque fue trasladado a un hospital para su evaluación. El fiscal detalló que el sospechoso logró penetrar el perímetro de seguridad del hotel Washington Hilton solo unos pocos metros antes de ser interceptado por el Servicio Secreto.

Blanche destacó que el sistema de seguridad funcionó adecuadamente y evitó una tragedia mayor: “No olvidemos que el sospechoso no avanzó mucho. Apenas cruzó el perímetro, y con apenas me refiero a unos pocos metros”, dijo Blanche, quien también asistía al evento en el salón de baile. La evidencia inicial sugiere que actuó solo, aunque esta interpretación podría modificarse a medida que los investigadores obtengan más información.

El atacante fue arrestado y llevado a un centro médico local para su evaluación, aunque las autoridades confirmaron que no sufrió heridas por disparos durante el incidente. Blanche confirmó que el sospechoso no está colaborando con los investigadores y que se espera su comparecencia ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia este lunes para enfrentar cargos formales. Las autoridades continúan investigando el caso para determinar si hubo cómplices o si el ataque estaba planeado con mayor anticipación





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ataque Armado Servicio Secreto Washington Hilton Cole Tomas Allen Donald Trump

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Medios reportan que el sospechoso en incidente de tiroteo en la cena de corresponsales es maestro de profesión; fue profesor del mesLo identifican como Cole Tomas Allen, de 31 años, residente de Torrance, California

Read more »

Tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca: Detenido el SospechosoUn tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca causó conmoción en Washington D.C. El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, fue detenido por el Servicio Secreto. Un agente resultó herido, pero se encuentra estable. El presidente Trump ofreció detalles sobre el incidente y anunció la reprogramación de la cena.

Read more »

Cole Allen, el autor del ataque a la cena de corresponsales: ¿Quién es el tirador?Se revela información sobre Cole Allen, el ingeniero de 31 años responsable del ataque durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Se detallan sus estudios, experiencia laboral y su conexión con un videojuego de temática bélica.

Read more »

Sospechoso del ataque en la cena de corresponsales viajó a través del país y apuntaba a funcionarios del gobierno TrumpCole Tomas Allen, identificado como el sospechoso del incidente en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, viajó desde California a Washington con la presunta intención de atacar a miembros del gobierno Trump. Las autoridades investigan sus motivaciones y antecedentes.

Read more »

El sospechoso del ataque a la cena de corresponsales de Casa Blanca es profesor en CaliforniaCole Tomas Allen, de 31 años, obtuvo una licenciatura en 2017 en ingeniería mecánica en el Instituto de Tecnología de California, en Pasadena. Allí consignó su participación en una fraternidad estudiantil cristiana y en un grupo del campus que se enfrentaba con pistolas Nerf.

Read more »

Cole Tomas Allen, el sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa BlancaDiario de circulación nacional fundado en 1984.

Read more »