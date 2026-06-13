SpaceX abre su capital a inversionistas minoristas con derechos limitados y una apuesta por la IA y Starlink

SpaceX ha lanzado una oferta pública de acciones dirigida a inversionistas individuales, con una estructura de voto que consolida el control de Elon Musk y cláusulas que restringen demandas. A pesar de pérdidas recientes, la empresa confía en el potencial de Starlink y su división de inteligencia artificial para justificar una valoración cercana a 1,8 billones de dólares.

La empresa aeroespacial SpaceX ha invitado a inversionistas a apostar por la visión de Elon Musk , ofreciendo una participación con derecho a voto limitado, capacidad restringida para demandar y un entorno legal particular.

La fama de Musk y su historial transformando a Tesla y SpaceX en gigantes globales le han dado la reputación de ser el hombre que anticipa hacia dónde se dirige la tecnología. La valoración de SpaceX, casi 1,8 billones de dólares, se sustenta en la expectativa de que su buena racha continúe.

Sin embargo, los números actuales no respaldan esa cifra. Los ingresos en 2025 alcanzaron 18.700 millones de dólares, un 33% más que el año anterior, pero los costos aumentaron aún más, generando una pérdida neta de 4.900 millones. Aun así, SpaceX sostiene que el verdadero negocio está en la conectividad a internet mediante Starlink y, sobre todo, en la inteligencia artificial, a través de centros de datos en el espacio.

No obstante, xAI, la unidad de IA de SpaceX, ha tenido dificultades para competir con rivales como OpenAI y Anthropic, cuyos ingresos son muy superiores, incluso después de incorporar nuevos inversionistas. Los inversionistas individuales que compren acciones recibirán títulos de clase A, mientras que Musk controla acciones de clase B que representan el 82% del poder de voto total.

Musk se aseguró de que SpaceX se constituyera como una sociedad mercantil especializada en Texas, limitando las demandas colectivas y despojando a los inversionistas de herramientas legales clave para enfrentarse a grandes corporaciones. Aunque esas disposiciones podrían impugnarse, por el momento prima la regla establecida. En una OPV tradicional, las instituciones suelen acaparar la mayoría de las acciones, pero aquí la oferta se dirige mayoritariamente a pequeños inversionistas, más allá de fondos de cobertura o mutuos.

Esto obligará a fondos indexados como los que replican el Nasdaq 100 a hacer espacio para la nueva integrante. Todos esos participantes competirán por un número reducido de acciones disponibles, lo que probablemente impulsará el precio y la volatilidad en los primeros días de cotización





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