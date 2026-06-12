SpaceX bate récords en su histórica salida a bolsa

Elon Musk lidera la mayor OPV de la historia con una recaudación de 75 mil millones de dólares, convirtiendo a SpaceX en una de las empresas más valiosas del mundo, valorada en 1.77 billones de dólares.

Elon Musk inauguró la sesión del Nasdaq durante el estreno bursátil de SpaceX, que recaudó 75 mil millones de dólares. El hombre más rico del planeta ha recordado los inicios de SpaceX 'en un almacén' hasta protagonizar hoy la mayor OPV de la historia, en la que ha levantado 64.953 millones de euros, alcanzando una valoración de 1.77 billones de dólares (1.53 billones de euros) antes de que sus acciones comiencen este viernes a negociarse.

'Si alguien me hubiera dicho que esto iba a pasar, habría pensado: ¡Qué locura! ', ha reconocido Musk, para quien el proyecto tenía pocas probabilidades de éxito, aunque ha defendido la importancia de intentarlo a pesar de todo.

'Si no lo hacemos, si no hay una nueva empresa que se adentre en el espacio, nunca seremos una civilización verdaderamente espacial', ha afirmado al referirse a la posibilidad de impulsar la vida multiplanetaria, 'para crear Star Trek' y convertir en realidad los emocionantes viajes interestelares. 'De eso se trata SpaceX: de sacar la ficción de la ciencia ficción y crear un futuro emocionante.

Un futuro para todos', ha asegurado antes de dar comienzo a la sesión del viernes en el Nasdaq. La oferta pública inicial (OPV) de SpaceX ha sido la mayor de la historia, superando ampliamente a la de Saudi Aramco en 2019.

La compañía colocó 500 millones de acciones a un precio de 150 dólares cada una, aunque las entidades que actuarán como garantes de la transacción podrán vender otros 83.3 millones de títulos, lo que elevaría el monto total a 87.5 mil millones de dólares. Con una valoración superior a 1.77 billones de dólares, SpaceX se convierte instantáneamente en una de las empresas más valiosas del mundo, solo detrás de gigantes como Apple, Microsoft y Alphabet.

Este hito refleja el apetito de los inversores por el sector espacial privado y la confianza en la visión de Musk para hacer de la humanidad una especie multiplanetaria. SpaceX ha advertido en la documentación registrada ante la SEC que Elon Musk poseerá aproximadamente el 91.6% de las acciones ordinarias de Clase B en circulación, así como el 82.4% del poder de voto total (o el 82.3% si los suscriptores ejercen su opción), por lo que la compañía será considerada una 'empresa controlada' según las normas de gobierno corporativo de Nasdaq y Nasdaq Texas.

Además, SpaceX ha indicado que no prevé declarar ni pagar dividendos en efectivo a los titulares de las acciones ordinarias 'en un futuro próximo', sino que planea retener las ganancias futuras para financiar el crecimiento del negocio, que incluye proyectos como Starship, Starlink y misiones tripuladas a Marte. La política de dividendos quedará a discreción del consejo de administración y dependerá de las condiciones del mercado y los resultados operativos.

El éxito de la OPV de SpaceX no solo representa un logro financiero, sino también un hito tecnológico. Desde sus modestos comienzos en un almacén, la empresa ha revolucionado la industria aeroespacial con cohetes reutilizables, reduciendo drásticamente los costos de lanzamiento. Hoy, SpaceX es el principal proveedor de servicios de lanzamiento para la NASA, el Pentágono y empresas privadas, y su constelación Starlink proporciona internet de banda ancha a zonas rurales y remotas.

La salida a bolsa permitirá a la compañía acelerar el desarrollo de la nave Starship, diseñada para llevar humanos a Marte, y expandir la red Starlink a nivel global.

'Esto es solo el comienzo', afirmó Musk durante el evento, 'El futuro es emocionante y SpaceX estará a la vanguardia'. El impacto de la OPV se ha sentido en los mercados mundiales, con índices como el Nasdaq y el S&P 500 registrando ganancias impulsadas por el entusiasmo de los inversores. Analistas financieros consideran que la valoración de SpaceX refleja no solo sus logros actuales, sino también las expectativas de crecimiento a largo plazo.

Sin embargo, también advierten sobre los riesgos, incluyendo la alta concentración de poder en Musk y la volatilidad del negocio espacial. A pesar de estas preocupaciones, la demanda de acciones fue abrumadora, con órdenes por más de 200 mil millones de dólares, lo que llevó a los suscriptores a incrementar el precio de la oferta.

'Estamos presenciando un momento histórico', comentó un analista de Goldman Sachs, 'SpaceX está redefiniendo lo que es posible'. En resumen, la salida a bolsa de SpaceX marca un antes y un después en la industria espacial y financiera. Con una valoración récord, el respaldo de inversores globales y la visión audaz de Elon Musk, la empresa está preparada para liderar la próxima era de exploración espacial.

Mientras las acciones comienzan a negociarse, el mundo observa con expectación lo que depara el futuro. SpaceX no solo ha hecho realidad lo que parecía ciencia ficción, sino que ha demostrado que el espacio es el próximo gran mercado para la humanidad





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