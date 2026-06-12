SpaceX presentaría la mayor OPI de la historia con una recaudación de 75.000 millones de dólares

SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, planea una oferta pública inicial que superaría todos los récords anteriores, incluyendo el de Aramco, al buscar recaudar 75.000 millones de dólares.

SpaceX, la empresa aeroespacial fundada en 2002 por el magnate Elon Musk , ha dado un paso histórico hacia su salida a bolsa. Según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la compañía planea poner a la venta más de 555 millones de acciones a un precio de 135 dólares cada una.

Esta oferta pública inicial (OPI) tiene como objetivo recaudar aproximadamente 75.000 millones de dólares, lo que valoraría a SpaceX en unos 1,77 billones de dólares. La noticia ha generado gran expectación en los mercados financieros, ya que de concretarse, se convertiría en la mayor OPI de la historia, superando ampliamente el récord actual establecido por la petrolera saudita Aramco en 2019, que recaudó 25.600 millones de dólares.

La operación de SpaceX no solo superaría ese récord, sino que también la posicionaría entre las diez empresas con las OPIs más grandes de la historia. Entre ellas destacan Alibaba, que recaudó 21.800 millones de dólares en 2014 en la Bolsa de Nueva York; SoftBank Corp, con 21.300 millones en la Bolsa de Japón en 2018; y el Banco Agrícola de China, que obtuvo 21.800 millones en 2010 al cotizar simultáneamente en Shanghái y Hong Kong.

Otras OPIs notables incluyen la del Banco Industrial y Comercial de China (19.100 millones en 2006), NTT DoCoMo (18.100 millones en 1998), Visa (17.900 millones en 2008), AIA Group (17.800 millones en 2010) y Enel (16.500 millones en 1999). La demanda por las acciones de SpaceX se espera que sea masiva, dado el interés global en la exploración espacial y los logros de la compañía, como el desarrollo del cohete reutilizable Falcon 9 y el programa Starship.

El anuncio de la OPI de SpaceX coincide con un momento de auge en el sector espacial privado y con la creciente influencia de Elon Musk en la industria tecnológica. La empresa, que ha revolucionado el transporte espacial con sus cohetes reutilizables y ha obtenido contratos gubernamentales y comerciales clave, busca capitalizar su éxito en los mercados públicos. La oferta podría realizarse dentro de este mismo mes, según fuentes cercanas a la operación.

Si todo sale según lo planeado, SpaceX no solo romperá récords de recaudación, sino que también marcará un hito en la historia de las finanzas, demostrando el apetito de los inversores por empresas innovadoras y de alto crecimiento. La comunidad financiera estará atenta a los próximos pasos de la compañía, que podrían transformar el panorama de las inversiones en tecnología espacial





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