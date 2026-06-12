SpaceX replica el modelo de las Compañías de Indias Orientales: monopolio, vacío legal y poder soberano en el espacio

La IPO de SpaceX, valorada en 1,75 billones de dólares, revela un modelo de dominio similar al de las compañías coloniales del siglo XVII, con control de lanzamientos, espectro y decisiones geopolíticas que desafían la regulación internacional.

Cuando SpaceX presente una fracción de sus acciones en el Nasdaq a finales de esta semana, con una valoración estimada en torno a 1,75 billones de dólares, se producirá la mayor oferta pública inicial de la historia.

El prospecto de la compañía describe a SpaceX como una empresa tecnológica de alto crecimiento que fabrica cohetes, gestiona la red satelital de internet más extensa del planeta y, cada vez más, financia comunicaciones militares de Estados Unidos y sus aliados. Sin embargo, junto a estos negocios rentables se encuentra una ambiciosa iniciativa de inteligencia artificial que Musk ha integrado en la estructura corporativa, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo.

La narrativa oficial proyecta a SpaceX como una entidad comparable con gigantes como Apple o Nvidia, pero la realidad histórica sugiere una analogía más distante: la Compañía Británica de las Indias Orientales, que durante casi tres siglos operó como un estado comercial con privilegios soberanos, monopolios y capacidad de imponer sus propias normas. Al igual que esas compañías coloniales, SpaceX actúa fuera del alcance de cualquier soberanía tradicional, acumulando un poder que los gobiernos apenas están empezando a comprender y a intentar regular.

El paralelismo con los imperios comerciales del siglo XVII y XVIII se vuelve evidente al analizar el modelo de monopolio de SpaceX. La reutilización de cohetes, rentable sólo con una alta frecuencia de lanzamientos, ha sido asegurada mediante la creación de Starlink, una constelación de miles de satélites que garantiza una demanda constante y crea barreras de entrada para potenciales competidores.

En 2014 la participación de SpaceX en los lanzamientos orbitales globales era inferior al 10%; hoy supera el 80% a nivel mundial y alcanza el 94% en Estados Unidos, donde la NASA figura entre sus principales clientes. Esta concentración de espacio orbital y espectro radioeléctrico constituye un control de recursos comparable al que ejercían las compañías de la era de las Indias Orientales, que dictaban normas en territorios sin legislación local.

El vacío legal que rodea el espacio es otro factor que facilita este dominio. El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 declara que el espacio no puede ser apropiado por ningún Estado y debe beneficiarse a la humanidad, pero no establece mecanismos de cumplimiento. Ante esta laguna, Estados Unidos promulgó la Ley de Competitividad de Lanzamientos Espaciales Comerciales en 2015 y los Acuerdos de Artemis en 2020, que afirman que la extracción de recursos no constituye una apropiación indebida.

Estas normas, diseñadas en parte para favorecer a actores privados como SpaceX, replican la forma en que, hace tres siglos, las compañías coloniales establecían sus propias leyes y monopolios bajo la protección de los gobiernos que las respaldaban. Además, la capacidad de SpaceX para influir en decisiones geopolíticas quedó patente en 2022, cuando Musk se negó a activar Starlink sobre Crimea, limitando una posible ofensiva ucraniana y demostrando que una empresa privada puede ejercer un veto que incluso los Estados soberanos encuentran difícil de revertir.

A medida que la actividad humana se traslade a la Luna, la influencia de SpaceX en la definición de estándares, la gestión de recursos y la creación de zonas de seguridad bajo los Acuerdos de Artemis podría convertirse en un nuevo tipo de soberanía comercial en el espacio





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