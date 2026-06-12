SpaceX y la paradoja de las pérdidas operativas: cómo Musk logra una valoración de 1,75 billones

A pesar de reportar pérdidas operativas, SpaceX se encamina a una valoración astronómica gracias a la visión de Elon Musk y las proyecciones de crecimiento explosivo de sus negocios, especialmente Starlink y la exploración espacial. Analistas divididos entre el optimismo de Goldman Sachs y el escepticismo de Morning Star.

SpaceX vendió en 2025 la cifra de 18.700 millones de dólares, pero registró pérdidas operativas por 2.600 millones. Esta aparente contradicción plantea la pregunta de cómo una empresa con tales resultados puede alcanzar una valoración que ronda el billón 750.000 millones de dólares.

La respuesta radica en el poder de seducción de Elon Musk, quien ha logrado convencer a los inversionistas de que el valor real de sus compañías no reside en los ingresos actuales, sino en la posición que ocuparán en el futuro. El caso de Tesla es paradigmático: su capitalización supera a la de todos los fabricantes de automóviles tradicionales combinados, gracias a la narrativa de un futuro electrificado y autónomo.

SpaceX, tras su inminente Oferta Pública Inicial, se ubicará entre las diez empresas más valiosas del mundo, por encima de gigantes como el banco JP Morgan, la farmacéutica Lilly o la petrolera Saudi Aramco. La compañía de Musk no solo construye cohetes; también opera la red de internet satelital Starlink y avanza en inteligencia artificial y bases de datos a través de xAI.

La única área rentable hoy es Starlink, con 10 millones de suscriptores, pero el potencial en los otros frentes es considerado enorme, especialmente en un escenario donde la exploración espacial parece estar dominada por la visión de Musk. Su empresa lanza un cohete cada dos días y planea negocios como minería espacial, servicios de información para defensa, centros de datos orbitales e incluso una base lunar para el ejército de Estados Unidos.

Esta semana, Starlink realizará una colocación masiva de 75.000 millones de dólares, lo que impulsará su capitalización a 1,75 billones y convertirá a Musk en la primera persona en superar el billón de dólares de patrimonio personal, pues retains más del 40% de la firma. Para poner esto en perspectiva, el segundo en la lista de Forbes apenas supera los 300.000 millones.

Los analistas de Morgan Stanley y Goldman Sachs justifican la valoración con proyecciones agresivas: esperan ventas de entre 330.000 y 470.000 millones para 2030, lo que representaría un crecimiento de 17 a 25 veces respecto a 2025. Confían en la capacidad de Musk para crear mercados inexistentes, como la expansión de internet satelital a aerolíneas y zonas remotas.

El tamaño de los satélites de Starlink (7,4 x 2,4 x 30 cm) es un ejemplo de la ingeniería que alimenta esta narrativa. La comparación con figuras como Edison o Jobs subraya el talento visionario de Musk, pero también surgen preguntas sobre los privilegios regulatorios: SpaceX podría entrar al índice NASDAQ 100 solo 15 días después de su salida a bolsa, eludiendo la regla que exige cuatro trimestres consecutivos de rentabilidad.

Esta excepción permitiría a fondos institucionales de largo plazo invertir desde el primer momento, generando una sobredemanda que ya acumula intenciones de compra por 75.000 millones. Algunos analistas incluso observan que parte del capital que huía de las criptomonedas se está redirigiendo hacia estas colocaciones de alto perfil, como la próxima de OpenAI y Anthropic.

Sin embargo, el escepticismo no desaparece. Morning Star asigna un valor de apenas 65 dólares por acción, frente al precio de colocación de 135, lo que sugiere una posible sobrevaloración del 100%. La sombra de una burbuja tecnológica planea sobre el optimismo y la idolatría que rodea a Musk. La historia no está escrita y los pronósticos pueden fallar.

La cuestión central es si el mercado está pagando por un futuro realista o por una narrativa irresistible. La respuesta determinará si la valoración de SpaceX se sostiene o si, como tantas veces, laReason pierde contra la locura colectiva. En cualquier caso, el fenómeno Musk ha redefinido las reglas del juego, al menos por ahora, combinando financiamiento innovador, ingeniería audaz y un capitalismo de espectáculo que parece no tener freno





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