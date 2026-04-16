Spielberg Pide a Hollywood Invertir en Historias Originales y Advierte Contra la Obsesión por las IPs

El legendario director Steven Spielberg insta a los estudios de Hollywood a no depender exclusivamente de propiedades intelectuales (IPs) ya existentes, advirtiendo que la falta de inversión en historias originales podría agotar la creatividad de la industria. En la CinemaCon 2026, también defendió la importancia del cine en salas y aplaudió la extensión de las ventanas de exclusividad.

Steven Spielberg , una figura icónica del cine contemporáneo, ha alzado su voz en la CinemaCon 2026, celebrada esta semana en Las Vegas, para lanzar una advertencia contundente a la industria de Hollywood . Tras las presentaciones de estudios como Sony y Warner Bros., el evento cobró un nuevo matiz con la intervención del aclamado director. Spielberg, en compañía de grandes autores y con el respaldo de Universal, instó a los estudios a mantener una apuesta firme por las historias originales .

Su mensaje fue claro y directo: si Hollywood se limita a explotar exclusivamente propiedades intelectuales (IPs) ya conocidas y establecidas, corre el riesgo de quedarse sin ideas frescas y sin combustible creativo. Si todo lo que hacemos es propiedad intelectual conocida y de marca, nos quedaremos sin combustible, afirmó el cineasta, subrayando la necesidad de diversificar la oferta cinematográfica más allá de las franquicias y secuelas. Spielberg también aprovechó la ocasión para reafirmar su defensa del cine en salas, un pilar fundamental de la experiencia fílmica que, según él, debe ser protegido y promovido. En este sentido, aplaudió la decisión de Universal de extender la ventana de exclusividad en cines a 45 días, una medida que considera vital para la salud de la exhibición. Con un tono que oscilaba entre lo serio y lo juguetón, lanzó una nueva petición al gremio: ¿Escucho 60 días? ¿Escucho 120 días?, sugiriendo una posible ampliación aún mayor del periodo de exclusividad, una medida que beneficiaría a los exhibidores y, en última instancia, al público. Pocas filmografías en Hollywood permiten hablar con tanta autoridad sobre el delicado equilibrio entre el espectáculo y el riesgo creativo como la de Spielberg, cuya carrera ha estado marcada por la audacia y la innovación. La intervención de Spielberg se produce en un momento de gran efervescencia y reconfiguración en la industria del entretenimiento. Se rumorea fuertemente la posible adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, en una transacción multimillonaria que podría alterar significativamente el panorama mediático. El conglomerado emergente, liderado por David Ellison, buscaría absorber todos los activos del gigante, incluyendo las valiosas franquicias de DC, Harry Potter y El Señor de los Anillos, así como la popular serie Game of Thrones. Sin embargo, este ambicioso proceso aún se encuentra en una fase de desarrollo y deberá sortear rigurosos controles regulatorios por parte del gobierno estadounidense, especialmente en lo que respecta a las leyes antimonopolio. La concentración de tanto poder en manos de una sola entidad como Paramount genera preocupación en amplios sectores de Hollywood, quienes temen que dicha consolidación pueda ser contraproducente y afectar negativamente a la industria cinematográfica en su conjunto. Los próximos días y meses se perfilan como cruciales para el futuro del séptimo arte, la televisión y los medios de comunicación en Estados Unidos. Por otro lado, Universal presentó avances de su próxima producción, un proyecto de ciencia ficción enfocado en visitantes de otros mundos, un género que Spielberg ha explorado con maestría en el pasado. La película, titulada provisionalmente Disclosure Day, cuenta con un elenco estelar que incluye a Emily Blunt, Anthony Ramos, Colman Domingo, Colin Firth y Eve Hewson. El guion corre a cargo de David Koepp, viejo y confiable colaborador del director en cintas icónicas como Jurassic Park. El tráiler reveló una historia intrigante donde una reportera meteorológica (interpretada por Blunt) y un hombre vinculado a pruebas de contacto extraterrestre (encarnado por Ramos) se ven envueltos en una trama de comunicación inusual y persecución gubernamental. Las imágenes mostraron a Blunt emitiendo mensajes en un idioma alienígena durante una transmisión, mientras que Ramos parece descifrar esos sonidos como complejas ecuaciones matemáticas. Disclosure Day se presenta como una obra que busca acercarse a la realidad, inspirándose en los recientes informes sobre objetos voladores no identificados (OVNIS). Esta nueva cinta marca el regreso de Spielberg a un registro de cine veraniego y de gran alcance, un estilo que no había abordado con tanta intensidad en años recientes, quizás desde la recepción mixta de su anterior trabajo. La CinemaCon 2026 también fue testigo de otros adelantos significativos, como los presentados por Sony Pictures, que abarcó un amplio espectro de géneros y expectativas. Mientras tanto, el mundo de la música latinoamericana se encuentra de luto por la reciente partida de Felipe Staiti, figura legendaria del rock en español y miembro fundador de la icónica banda Enanitos Verdes. Su fallecimiento, reportado el pasado lunes 13 de abril, deja un vacío irremplazable en la escena musical. El talentoso guitarrista, a sus 64 años, fue un pilar fundamental del sonido distintivo de la agrupación. En otras noticias relevantes, el editor de George R.R. Martin ha negado rotundamente las filtraciones sobre la publicación de Vientos de Invierno, asegurando que la obra aún no está lista para ver la luz. Asimismo, se ha generado expectación en torno a la nueva película de A24 protagonizada por Robert Pattinson y Zendaya, donde se exploran los profundos trasfondos artísticos y literarios de sus personajes. La industria de Hollywood también ha sido escenario de un pronunciamiento colectivo en contra de la posible fusión entre Paramount y Warner Bros., con más de mil estrellas, incluyendo a figuras como Joaquin Phoenix, Denis Villeneuve y Jane Fonda, firmando una carta abierta expresando sus preocupaciones sobre la concentración de poder. La industria se encuentra en un punto de inflexión, donde las decisiones estratégicas y la voluntad de apostar por la originalidad definirán su futuro





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