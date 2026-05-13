Spotify Podcast Awards 2026: Celebración con personalidades, transmisión gratuita en TikTok

La ceremonia de los Spotify Podcast Awards 2026, una plataforma para reconocer y celebrar el mejor entretenimiento auditivo en la red de streaming de Spotify, se celebrará este 13 de mayo en México. La transmisión en vivo del gran evento estará disponible de forma gratuita en TikTok, mientras que la alfombra roja se podrá disfrutar en las redes sociales una hora antes.

Este miércoles 13 de mayo se celebran los Spotify Podcast Awards 2026, una ceremonia que reúne personalidades destacadas de Spotify para celebrar los mejores programas en su plataforma de contenido audiovisual.

La transmisión en vivo de la gran fiesta estará disponible de forma gratuita en TikTok, con una duración de una hora a partir de las 20:00 horas. Cabe destacar que, para asistir a la alfombra roja y disfrutar de la pasarela y el talento de las celebridades, es necesario estar conectados con la cuenta oficial de Spotify México en TikTok una hora antes, a las 19:00 horas.

Entre los invitados se espera ver a Lupita Villalobos y Quesito de Las Alucines, Slobotzky y Ricardo Pérez de La Cotorrisa, Farid Dieck, Un Tal Fredo y muchos más. La categoría más codiciada es Top de Tops, que premiará a los proyectos de entretenimiento auditivo más sobresalientes. Aquí está la lista de nominados para esta categoría y, en general, la lista completa





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