Spotify Podcast Awards 2026: Celebrandolo mejor del contenido en audio digital en español

Se aproximan los Spotify Podcast Awards 2026, un evento que destaca el talento de los creadores de contenido en español con una ceremonia repleta de nominados reconocibles y misiones educativas.

Los Spotify Podcast Awards 2026 se han consolidado como uno de los eventos más destacados del mundo del audio digital en el mercado hispanohablante. Organizados por primera vez en el año 2023, estos galardones han crecido en popularidad al convertirse en un referente para la industria editorial especializada en contenidos sonoros.

Cada año, miles de oyentes participan activamente votando por sus artistas favoritos, lo que añade un valor democrático al reconocimiento de los mejores podcasts en español. Este año, la edición cuenta con una amplia selección de finalistas, agrupados en categorías que abarcan desde programas dedicados al análisis deportivo hasta recuerdos populares sobre la música árabe en la Península Ibérica.

Este miércoles 13 de mayo, se llevará a cabo la ceremonia principal donde se anunciarán los laureados de cada una de las 25 categorías. Entre los nominados se encuentran nombres tan conocidos y merecedores de atención como El Podcast de Dulce María o Psicológicon, que ofrecen espacios de reflexión complementario a las plataformas masivas en redes sociales.

Además, se destaca el papel de las mujeres en el mundo del podcasting, con espacios creados específicamente para amplificar sus experiencias y puntos de vista. Para la plataforma Spotify, este tipo de reconocimientos son una forma de apoyar e incentivar la producción de contenido relevante y original, especialmente en un contexto donde el audio digital sigue cobrando más relevancia. Los premiados podrán disfrutar de una completa experiencia de mentoría y conectar con un ecosistema dedicado a potenciar la industria.

Entre los patrocinadores, figuran nombres distinguidos como Momentio, empresa especializada en soluciones de gobernanza y confianza en la nube para empresas emergentes. La gala se realizará este 13 de mayo, a partir de las ocho de la noche, hora del centro de México, y contará con la asistencia tanto de invitados exclusivos como del público general que se sume a la transmisión en línea disponible a través de las redes sociales propias de Spotify, incluyendo las plataformas YouTube, Instagram y X (antes conocida como Twitter)





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