Spotify revierte el cambio de icono de la bola de discoteca tras la presión de los usuarios

Spotify ha revertido el controvertido cambio de icono de la aplicación que reemplazó el logo tradicional por una animación de bola de discoteca. La compañía ha lanzado una actualización del lado del servidor para restaurar el diseño original en iOS, después de semanas de críticas y protestas de usuarios que incluso amenazaron con cancelar la suscripción. Aunque no hubo un anuncio oficial, la reversión ya se refleja en la App Store. Este episodio marca una victoria para los usuarios que defienden la consistencia de la marca y sugiere que Spotify ha aprendido la lección sobre modificar elementos icónicos sin consultar.

Parece que la broma ha llegado demasiado lejos. Lo que comenzó siendo un cambio amigable y divertido para la cúpula de. A partir de este momento, la compañía está actualizando la app para que el icono de la bola de discoteca desaparezca para siempre.

No sabemos si por presión de los usuarios o porque esta es la fecha en la que inicialmente habían decidido quitar este diseño. No tienes que hacer nada. Spotify ha lanzado una actualización del lado del servidor, lo que significa que el cambio se realizará sin tener que descargar ningún parche. De un momento para otro ocurrirá y todo volverá a la normalidad.

El icono de siempre aparecerá en tu pantalla de inicio y ya no será una odisea acostumbrarse a buscar un diseño nuevo cada vez que quieres abrir la app. Y, aunque es una buena noticia, los usuarios llevan semanas bastante enfadados con Spotify. No solo por el cambio, sino porque la compañía. La realidad es que la bola de discoteca seguía y esa promesa quedó en nada, por lo que los usuarios empezaron a desesperarse.

Algunos, incluso, han subido capturas a redes sociales indicando que han cancelado el servicio y que nunca más lo utilizarán. Un movimiento que parece algo dramático cuando hablamos de un simple icono, aunque esto no quita que puedasNo ha sido Spotify quien ha anunciado nada, sino una serie de usuarios que han ido comentando en Reddit y otras plataformas que la app estaba cambiando el icono.

Algo, todo sea dicho, que ya se refleja en la App Store: en el registro de la aplicación ya se muestra el icono de toda la vida desde el día de ayer (11 de junio). Los haters de la bola de discoteca han ganado.

Y, probablemente, nunca más se vuelva a repetir algo así en Spotify Ahora que todo este lío se va a calmar, queda claro que los haters de los cambios, y sobre todo del diseño brillante, han ganado la batalla y, probablemente, la guerra. Es muy poco probable que, tras la crisis de reputación que ha sufrido Spotify con el cambio,De hecho, a pesar de que no lo necesita, si internamente se estaban planteando cambiar la imagen de marca, este ha sido el aviso perfecto para frenarlo de lleno.

Los usuarios han dejado claro que el logo e icono de Spotify están bien como están. , no significa que no te enteres de nada o que tu dispositivo sea demasiado antiguo: Spotify decidió que el cambio de icono solo se llevaba a cabo en iOS





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