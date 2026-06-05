Square Enix anuncia que Final Fantasy VII Revelation será lanzado simultáneamente en todas las plataformas desde su debut

La nueva entrega de la trilogía de Final Fantasy VII romperá con la estrategia de exclusividad inicial de los anteriores títulos y llegará de forma multiplataforma en primavera de 2027.

Square Enix ha confirmado que la próxima entrega de Final Fantasy VII, titulada Final Fantasy VII Revelation, será lanzada de manera simultánea en múltiples plataformas desde su debut, marcando una ruptura con la estrategia de exclusividad inicial que caracterizó a los dos títulos anteriores de la trilogía .

Este movimiento refleja un cambio estratégico en la industria, donde las exclusivas temporales pierden relevancia frente a la necesidad de alcanzar la mayor audiencia posible desde el primer día. El juego está previsto para la primavera de 2027, lo que sugiere un lanzamiento entre marzo y junio del próximo año.

Este anuncio se produjo durante la presentación de un nuevo tráiler, donde la compañía japonesa dejó clara su intención de adoptar un enfoque multiplataforma desde el inicio, diferenciándose así de las políticas que mantuvieron a Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy VII Rebirth ligados a PlayStation durante periodos prolongados antes de su expansión a PC y otras consolas. La decisión responde a las presiones del mercado actual, donde los desarrolladores priorizan la accesibilidad inmediata para maximizar el impacto comercial y la participación de la comunidad de jugadores, abandonando progresivamente los modelos de exclusividad que dominaron la anterior generación





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