SRE niega notificación de EE. UU. sobre retiro de visas a exfuncionarios mexicanos y dialoga con embajador Johnson

La cancillería mexicana desmintió informes sobre la revocación de visas a Durazo y Villarreal, destacando el manteniendo de un diálogo respetuoso con el embajador estadounidense. Warned about risks of the phone registry.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE ) de México, a través de su titular, afirmó que no ha recibido ninguna notificación oficial ni extraoficial por parte del gobierno de Estados Unidos respecto a un posible retiro de visas a los exfuncionarios Alfonso Durazo y Luis Villarreal .

Esta declaración fue hecha en una conferencia de prensa durante la visita del primer ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul. El canciller subrayó que existe un diálogo respetuoso con el embajador estadounidense Ronald Johnson, quien habría expresado que la lucha contra los cárteles debe unir, no dividir, a ambos países.

El funcionario también respondió a declaraciones de la política española Cayetana Álvarez, quien habría calificado a México como un país peligroso, señalando la contradicción de que quienes difunden ese discurso continúen visitando el país. Reafirmó que México mantiene relaciones de respeto mutuo con la gran mayoría de las naciones.

Por otro lado, expertos advierten que el padrón de líneas telefónicas podría fomentar el mercado negro de tarjetas SIM y el robo de identidad, y piden posponer la fecha límite para su implementación. Además, el periódico EL UNIVERSAL anunció su presencia en WhatsApp para difundir noticias, opinión, entretenimiento y tendencias





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