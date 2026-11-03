SSC anuncia 5 manifestaciones y Luis Mendoza refuerza seguridad en Benito Juárez

La SSC reporta cinco protestas en la CDMX para el 3 de noviembre. El alcalde Luis Mendoza impulsa guardaparques en Benito Juárez, demarcación líder en percepción de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) publicó un aviso oficial sobre las previsiones de seguridad para este martes 3 de noviembre. De acuerdo con la información difundida, se tienen programadas cinco manifestaciones distintas en el territorio de la capital, las cuales involucran a diversos grupos laborales, sociales y de derechos humanos.

Estos movimientos tienen como objetivo principal exigir respuestas a demandas específicas planteadas ante la Presidencia de la República y otras dependencias gubernamentales. Los organizadores buscan esclarecer puntos sobre derechos laborales, seguridad social y justicia económica para sectores como trabajadores del IMSS, jubilados del IPN y exferrocarrileros.

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Protestas sindicales y demandas laborales

Los trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) iniciarán sus acciones a partir de las 7:30 horas en las inmediaciones del Palacio Nacional. Su movilización tiene como eje central exigir una respuesta concreta a las demandas presentadas ante la Presidencia de la República en defensa de sus derechos laborales, salariales y de seguridad social.

Este grupo de trabajadores del IMSS también ha manifestado su intención de promover cambios significativos en la dirigencia sindical actual. Además, solicitan el esclarecimiento de los 12 puntos planteados por zona, lo que implica una revisión detallada de las condiciones y acuerdos específicos de cada región afectada por las争议es internas.

La agenda de este sector incluye también la obligación de informar a los trabajadores sobre los acuerdos alcanzados durante la asamblea constitutiva. Los participantes planean dar a conocer el avance de los trámites administrativos y legales en curso, así como divulgar el pronunciamiento oficial realizado por los trabajadores del IMSS en el estado de Puebla.

Exigencias de pensionados y ferrocarrileros

Los jubilados y pensionados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se concentrarán a las 8 horas en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Su protesta busca denunciar la violencia económica sufrida desde 2024 hasta la fecha, afectando a más de mil 200 jubilados, pensionados y familiares de personal fallecido.

Estos grupos señalan que se les han retrasado por más de un año sus liquidaciones, a pesar de haber prestado años de servicio a la institución. Exigen formalmente la reparación del daño económico y moral sufrido, así como garantías de no repetición para las generaciones futuras que dependan de estos beneficios.

La Gran Comisión Ferrocarrilera estará presente a las 11 horas en la Secretaría de Gobernación. Su demanda específica es la implementación de un Plan de Justicia Ferrocarrilera que incluya recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Este grupo de extrabajadores y jubilados afectados por la privatización y extinción de Ferrocarriles Nacionales de México busca lograr justicia social y el pago inmediato de las liquidaciones pendientes. Su movilización representa un reclamo histórico contra las medidas estructurales que afectaron su estabilidad financiera y laboral.

Acciones civiles y estrategia de seguridad en Benito Juárez

El grupo Plataforma 420 realizará una jornada itinerante a mediodía en el Monumento a la Madre, en la avenida Cuauhtémoc y División del Norte, y en Gran Canal y Circuito Interior. Sus actividades incluirán la recolección de firmas y la difusión de derechos cannábicos, junto con talleres de reducción de riesgos y daños.

Por su parte, el grupo Violencia Feminicida México se reunirá en el Corredor Ángela Peralta, ubicado en la avenida Juárez. Allí realizarán una ofrenda en memoria de las víctimas de feminicidio en México, exigiendo justicia para todas ellas y manifestándose firmemente en contra de la violencia económica que afecta a diversas mujeres.

En el ámbito de la seguridad pública, el alcalde Luis Mendoza Acevedo destacó que la Alcaldía Benito Juárez se mantiene como la demarcación más segura de la Ciudad de México. Como parte de esta estrategia, anunció el despliegue de una nueva iniciativa de seguridad enfocada en los parques públicos de la demarcación.

Implementación de guardaparques y cifras de seguridad

El alcalde Luis Mendoza Acevedo confirmó que en todos los parques de Benito Juárez habrá policías especializados denominados guardaparques. Este equipo tendrá como objetivo aumentar la penetración policial y el contacto directo con la comunidad, permitiendo que los vecinos puedan salir a pasear a sus perros o hacer ejercicio a altas horas de la noche con mayor tranquilidad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el mandatario detalló que los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi ubican a su demarcación en el segundo lugar a nivel nacional en percepción de seguridad. Además, ocupa el primer puesto específico en la Ciudad de México y la zona metropolitana.

Estos logros se atribuyen al trabajo constante y a una inversión anual de aproximadamente 300 millones de pesos a través del programa Blindar BJ 360. Mendoza Acevedo enfatizó que alcanzar estos niveles de seguridad es complicado pero sostenible gracias a la coordinación institucional y la inversión continua.

Videovigilancia y proyectos culturales en la zona

Como parte del reforzamiento de la estrategia, el alcalde adelantó que en aproximadamente un mes o mes y medio se desplegarán los guardaparques. Estos elementos patrullarán las 24 horas del día los parques de la alcaldía, equipados con vehículos todo terreno como cuatrimotos y unidades ATV.

La intención principal de esta acción es resguardar la integridad de las familias de la demarcación, así como de los visitantes que frequentan estos espacios públicos. El esquema preventivo abarca también aspectos urbanos como la mejora de la iluminación y la poda estratégica de árboles para reducir puntos ciegos.

En materia de videovigilancia, el alcalde resaltó la coordinación continua con el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Esta colaboración ha permitido optimizar el funcionamiento y la integración de las cámaras del C5 con la infraestructura de Blindar BJ 360, manteniendo una baja incidencia delictiva.

Finalmente, Mendoza Acevedo puntualizó que el clima de tranquilidad en la demarcación permite impulsar proyectos turísticos y culturales como El Panadero. Se trata de un tranvía gratuito que inició operaciones este mes, con el objetivo claro de impulsar el turismo y la gastronomía de la alcaldía Benito Juárez.