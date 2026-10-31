SSC asegura más de 200 motos infractoras en rodada de terror de CDMX

Durante la "Mega Rodada del Terror 2026", la SSC de CDMX desplegó un operativo que resultó en el aseguramiento de 208 motocicletas por infracciones graves, incluyendo acrobacias peligrosas y falta de equipo de seguridad.

La SSC de CDMX desplegó un operativo masivo durante la Mega Rodada del Terror 2026, asegurando más de 200 motocicletas por infracciones. Conoce los detalles.

Última HoraElementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegaron un operativo de vigilancia, seguridad y vialidad este sábado 31 de octubre, con motivo de la "Mega Rodada del Terror 2026". Durante las acciones, fueron aseguradas 208 motos infractoras por diversas faltas al Reglamento de Tránsito.

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Prevención de accidentes en la Mega Rodada

Durante las acciones de prevención, los oficiales, en coordinación con los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) de las cinco zonas de la capital, se encargaron de garantizar que los asistentes a las rodadas acataran las medidas de seguridad, a fin de evitar accidentes, la alteración al orden público, así como la comisión de delitos. Los despliegues se implementaron en puntos clave de la ciudad para verificar que los participantes cumplieran con la portación del equipo de protección correspondiente, prevenir conductas de riesgo y evitar la concentración desordenada.

Cabe destacar que los conductores de las unidades remitidas fueron captados cuando realizaban maniobras riesgosas, acrobacias que ponían en riesgo su integridad física y la de los demás usuarios de la vía pública. Asimismo, algunos que no portaban cascos protectores, llevaban menores de edad a bordo, circulaban con más de dos personas, entre otras faltas al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Cortes de circulación y seguridad vial

Los uniformados de la SSC mantuvieron los despliegues operativos hasta el término de las actividades, además realizaron los cortes a la circulación en las calles y avenidas donde circulaban los asistentes a las rodadas.