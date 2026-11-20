La SSC de la CDMX cuenta con 109 unidades para traslado de PPL en 2026, pero el hacinamiento persiste en cinco centros clave y los traslados cayeron 9% en 2025.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) ha ampliado significativamente su flota de transporte para Personas Privadas de la Libertad ( PPL), alcanzando un total de 109 vehículos en octubre de 2026. Esta expansión responde a recomendaciones históricas de organismos de Derechos Humanos para mejorar las condiciones de movilidad de los reclusos, una práctica que anteriormente obligaba a los detenidos a viajar de pie durante largos trayectos. Sin embargo, la autoridad capitalina reconoce que el hacinamiento sigue siendo la falla estructural más grave del sistema en la actualidad.

Evolución del parque vehicular SSC y contradicciones en datos

Al cierre de junio de 2024, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario operaba con 56 unidades de traslado. Para atender la demanda, se adquirieron 25 camionetas adicionales en julio de ese año mediante recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), con un costo cercano a 63 millones de pesos. Los contratos registrados son el SSC/007/2024 para los 25 vehículos principales y el SSC/200/2024 por otros seis automóviles, lo que suma 31 autos nuevos según los documentos de transparencia.

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No obstante, las cifras oficiales presentan una discrepancia notable. Mientras el Gobierno capitalino asegura que se anexaron únicamente 25 unidades adicionales en 2024, la plataforma de transparencia refleja 31. En la actualidad, el parque cuenta con 109 vehículos, pero 22 de ellos no tienen registro de adquisición o arrendamiento en 2025 ni 2026. Además, de los 109 automotores activos, dos permanecen en el taller realizando mantenimiento correctivo, lo que limita la disponibilidad inmediata de la flota.

Disminucción drástica en los traslados de reclusos

A pesar de la promesa inicial de triplicar la capacidad operativa y crear el Grupo Especial de Traslados con Perspectiva de Género para custodiar a mujeres reclusas con personal femenino, los resultados logísticos son inversos a lo previsto. En 2024, la SSC ejecutó 39 mil 522 traslados de personas en reclusión. Para 2025, esta cifra cayó a 36 mil 149 movimientos, representando una disminución del nueve por ciento en la capacidad de desplazamiento.

La tendencia a la baja continuó durante el primer trimestre de 2026. Hasta el 23 de octubre de 2026, solo se llevaron a cabo 29 mil 739 movilizaciones de personas encarceladas. Estos desplazamientos son esenciales no solo para audiencias judiciales, sino también para atención médica, visitas familiares en interreclusorios y participación en eventos deportivos y culturales que fomentan la reinserción social.

Crítica de la CNDH: Hacinamiento generalizado y fallas estructurales

El Diagnóstico Nacional de Seguridad Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identifica el hacinamiento como uno de los principales problemas, afectando la integridad de los reclusos. La autoridad encargada de vigilar los Derechos Humanos en la Ciudad de México ha denunciado que, a dos años de la adquisición de las nuevas camionetas, la capacidad y el número de viajes no han aumentado, evidenciando una desconexión entre la compra de activos y la operatividad real.

El reporte detalla que cinco de los 13 Centros Penitenciarios evaluados sufren de concentración excesiva de personas en espacios reducidos. Las instalaciones con mayores deficiencias son el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla, la Penitenciaría de la Ciudad de México, los Reclusorios Preventivos Varonil Norte, Oriente y Sur, y el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan.

Consecuencias en la integridad física y operativa

Las instalaciones mencionadas presentan condiciones materiales e higiénicas deficientes, además de una insuficiencia crítica de personal de seguridad y custodia. Estas carencias persisten incluso cuando hay una mejor organización del resto del personal penitenciario. La autoridad capitalina admite que, a pesar de la mejor organización del personal, las condiciones materiales e higiénicas en estas cárceles siguen siendo inadecuadas para alojar dignamente a las personas privadas de la libertad.

La problemática se agrava porque las nuevas unidades, diseñadas originalmente para facilitar actividades deportivas y culturales como parte de la reinserción, no están siendo utilizadas al máximo potencial. En varias de estas cárceles con hacinamiento severo, estas actividades no se llevan a cabo. La autoridad encargada de vigilar el trato digno y el cumplimiento de los Derechos Humanos en la Ciudad de México señala que esta acumulación excesiva en espacios reducidos constituye la principal falla del Sistema Penitenciario capitalino en 2026, desvirtuando el propósito inicial de garantizar traslados seguros y proteger la integridad física y psicológica de los internos.