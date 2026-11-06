SSC y Central de Abasto refuerzan seguridad tras reporte de delitos en octubre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Central de Abasto fortalecen la vigilancia en rutas y naves, tras registrar una baja del 8 por ciento en delitos en octubre de 2026.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Coordinación General de la Central de Abasto reforzaron las medidas de seguridad tras reportes de robos y extorsiones en las rutas de traslado de mercancías. La revisión de las instalaciones respondió a las demandas del sector comercial por una mayor presencia policial dentro de las naves de distribución y en las vías de acceso.

Disminución de delitos en octubre 2026

Mónica Pacheco Skidmore reveló que en octubre de 2026 se registraron 69 eventos delictivos, un descenso del 8 por ciento frente a los 75 incidentes reportados en el mismo mes de 2025. La funcionaria indicó que la estrategia incluye nueve recorridos diarios de vigilancia que inician a las 4:00 horas.

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Estos operativos cuentan con la participación de distintas corporaciones policiales y la Guardia Nacional para asegurar el centro de distribución. El sistema de videovigilancia C2 mantiene 636 cámaras activas coordinadas con el sector Abasto Reforma y la propia administración de la central.

Vigilancia en rutas de transporte

Los comerciantes solicitaron incrementar la presencia de policías dentro de las naves y en las rutas de transporte para atender los robos y extorsiones durante el traslado de productos. La logística del complejo implica el ingreso diario de alrededor de 2 mil tráileres, mil 500 camiones tipo torton y cientos de camionetas.

Ángel Güemes Arriola, representante del sector privado, manifestó la disposición de los comerciantes para colaborar con las autoridades en las nuevas estrategias de seguridad. Este planteamiento surgió durante una reunión en la que se abordaron las principales demandas del sector ante la alta movilidad de mercancías.

Estrategias del Gabinete de Seguridad

Pablo Vázquez Camacho propuso reuniones más frecuentes y comunicación directa entre comerciantes y mandos policiales mediante el intercambio de números telefónicos. El secretario explicó que los recorridos trasladan al territorio la planeación del Gabinete de Seguridad bajo instrucciones de la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina.

Vázquez Camacho señaló que no se aplicarán recetas genéricas, sino estrategias permanentes adaptadas a las condiciones particulares de la zona. Como parte de los acuerdos, se anunció la instalación de un módulo de atención y recepción de denuncias con el acompañamiento del Consejo Ciudadano.

Reacción del sector comercial

Empresarios del sector de la cebolla calificaron como falsos los señalamientos sobre inseguridad y secuestros al interior de la Central de Abasto. Consideraron que esas versiones desacreditan las acciones de recuperación iniciadas durante la administración de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno.

Los empresarios atribuyeron las críticas a intereses de grupos que buscan conservar privilegios y solicitaron a la actual administración mantener las acciones de recuperación de espacios. Estas declaraciones se emitieron durante el recorrido de las autoridades por la zona de subasta y el mercado para reunirse con la comunidad comercial.