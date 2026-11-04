SSEM y Ecatepec despliegan transporte alterno por incendio en Línea B del Metro

Autoridades de México y Ecatepec activan operativo con patrullas y Mexibús gratuito para mitigar el impacto del incendio en la Línea B del Metro.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México ( SSEM) activó un operativo de emergencia tras registrar un incendio en las instalaciones de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Esta situación provocó complicaciones significativas en el servicio de transporte, afectando a miles de usuarios que dependen de esta ruta para desplazarse entre municipios del Estado de México y la Ciudad de México.

Despliegue de unidades SSEM para traslado

Como respuesta inmediata, la corporación desplegó un total de 12 unidades especializadas para apoyar el traslado de los pasajeros afectados. Este contingente incluye 10 camionetas tipo pick up, una camioneta de servicio y un camión de carga pesada conocido como Kodiak, diseñados específicamente para atender las necesidades de movilidad ante la suspensión parcial de operaciones.

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Posiciones oficiales y apoyo municipal

Azucena Cisneros, presidenta del municipio de Ecatepec, confirmó que el operativo se mantendrá activo hasta que se restablezca completamente la circulación de trenes. La alcaldesa detalló que elementos de la Secretaría de Marina también participan en el dispositivo, trasladando pasajeros desde la estación Ciudad Azteca hacia Villas de Aragón y posteriormente hasta Oceanía en la capital.

Servicio gratuito Mexibús Línea 1 y 2

El sistema Mexibús habilitó recorridos directos gratuitos para aliviar la congestión vehicular. La Línea 1 cubre el trayecto de Ciudad Azteca a Villas de Aragón, mientras que la Línea 2 conecta Las Américas con Metro Nezahualcóyotl a través del Circuito Exterior Mexiquense, facilitando el acceso a la zona oriental de la Ciudad de México.

Impacto real y precauciones necesarias

Ante la interrupción del servicio, las autoridades instan a los ciudadanos a tomar precauciones y anticipar sus traslados laborales o educativos. Se recomienda considerar rutas alternas, especialmente para quienes salen de Ecatepec, mientras el personal del Metro trabaja en reparar el cableado eléctrico dañado por el fuego registrado el 4 de noviembre de 2026.