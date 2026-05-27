SSPC confirma que Rubén Rocha Moya no tiene notificación roja de Interpol; García Harfuch detalla el proceso

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que tras consultas no existe ficha roja contra el gobernador con licencia. El secretario García Harfuch explicó que una notificación roja no implica detención automática y que se requiere una orden de aprehensión. La presidenta Sheinbaum señaló que la FGR dará información sobre las comparecencias en Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ) emitió un comunicado oficial en sus plataformas sociales para desmentir la existencia de una notificación roja de Interpol contra Rubén Rocha Moya , gobernador con licencia de Sinaloa.

En el documento, la dependencia afirmó que luego de realizar las consultas correspondientes con instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna alerta de este tipo en su contra. Esta aclaración surge en medio de versiones que circulaban en diversos medios y redes sociales sobre una posible ficha roja emitida por el organismo internacional de policía, lo que había generado incertidumbre en el ámbito político y social.

La SSPC reiteró que su función es garantizar la seguridad y la transparencia en la información, por lo que consideró necesario precisar los hechos para evitar confusiones. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, amplió la información y explicó el procedimiento que se sigue cuando se emite una ficha roja.

Señaló que primero se remite a la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego a la Fiscalía General de la República, que evalúa si procede una detención con fines de extradición. Destacó que la existencia de una ficha roja no implica automáticamente la detención de la persona, ya que se requiere una orden de aprehensión judicial.

En sus declaraciones, García Harfuch indicó que en el caso de Rubén Rocha Moya, lo que se tiene es una orden de detención en Estados Unidos, pero desconocía si la FGR había emitido alguna notificación roja. Aclaró que en todos los países aplica el mismo mecanismo: una ficha roja es una solicitud de localización y detención provisional, pero no ejecuta la detención hasta que el país receptor emite la orden correspondiente.

Asimismo, mencionó que la FGR tiene un proceso interno para determinar si procede o no la detención con fines de extradición, y que en este caso aún no se ha confirmado ninguna notificación. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también se refirió al tema y señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República informar sobre las comparecencias realizadas en Sinaloa.

Mencionó que en la reunión del Gabinete de Seguridad, la fiscal Ernestina Godoy reportó que siete personas comparecieron por el caso Sinaloa, aunque precisó que era la Fiscalía quien debía dar los detalles y el número exacto. Sheinbaum reiteró que no le corresponde al Ejecutivo federal pronunciarse sobre procedimientos específicos que lleva a cabo la FGR, y que la transparencia es fundamental en estos casos.

La mandataria agregó que el gobierno federal apoya las investigaciones y confía en que la Fiscalía actuará conforme a derecho. Además, destacó que se han realizado comparecencias en Sinaloa y Chihuahua, y que la FGR está a cargo de informar los avances. Estas declaraciones buscan aclarar la situación legal de Rubén Rocha Moya, quien se encuentra con licencia como gobernador de Sinaloa en medio de una controversia que ha llamado la atención nacional.

La FGR continúa con las investigaciones correspondientes y se espera que en los próximos días se emita un informe detallado sobre las comparecencias y el avance de las indagatorias. El secretario García Harfuch insistió en que la coordinación entre las autoridades es clave para garantizar la correcta aplicación de la ley, y que cualquier notificación roja debe pasar por un proceso riguroso.

La SSPC, por su parte, mantiene su compromiso de informar con veracidad y oportunidad a la ciudadanía sobre temas de seguridad. La presidenta Sheinbaum concluyó que la Fiscalía tiene la última palabra en estos procedimientos y que el gobierno federal respeta su autonomía





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