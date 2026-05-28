SSPC descarta notificación roja de Interpol contra Rubén Rocha Moya

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no tiene una notificación roja vigente de Interpol. Tras consultas oficiales, la dependencia descartó alertas internacionales en su contra. La Presidenta Sheinbaum evitó dar detalles sobre la comparecencia de funcionarios sinaloenses, y la SSPC explicó que una ficha roja no implica detención automática. El canciller Roberto Velasco no confirmó si EU ha compartido pruebas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ) aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa , Rubén Rocha Moya , no cuenta con una notificación roja activa emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal ( Interpol ).

La dependencia federal informó que tras realizar consultas con instancias nacionales e internacionales se descartó la existencia de cualquier alerta internacional de ese tipo en su contra. El pronunciamiento oficial responde a las versiones que circularon luego de la conferencia matutina del viernes 22 de mayo, donde la Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó una supuesta ficha roja vinculada a Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses.

El tema cobró relevancia después de que el mandatario estatal compareciera ante autoridades federales y se observara un operativo de resguardo alrededor de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán. La SSPC aclaró que una notificación roja constituye una solicitud internacional para localizar y detener provisionalmente a una persona con fines de extradición, pero que en este caso no existe ningún registro activo.

En un comunicado oficial, la dependencia enfatizó: No cuenta con notificación roja emitida por la Interpol. Además, sostuvo que no hay ninguna notificación en su contra, desmintiendo así las alertas que habían surgido en medios y redes sociales. Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum evitó proporcionar detalles sobre la entrevista que sostuvieron varios funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. La mandataria remitió cualquier información a la FGR como la única instancia responsable de informar sobre los procedimientos judiciales.

Explicó que no recibió un informe particular del Gabinete de Seguridad, solo comentarios generales de que personal de la FGR había tomado declaraciones a entre siete y ocho personas. Sheinbaum subrayó que el número de comparecientes no era un dato confirmado oficialmente. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, ofreció una explicación detallada sobre el alcance de una Notificación Roja.

Señaló que este instrumento no implica la captura inmediata de una persona, ya que primero debe pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y luego llegar a la FGR, donde se evalúa si procede una acción legal. García Harfuch comparó el proceso con las solicitudes que México envía a Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia revisa la viabilidad jurídica antes de ejecutar una detención.

Aclaró que no basta la existencia de una ficha roja para detener a alguien; se requiere una orden específica de detención con fines de extradición. En relación con el caso de Rocha Moya, el secretario indicó que desconocía si la FGR tramitó una ficha roja, aunque confirmó que existe una orden de detención en Estados Unidos.

No obstante, la SSPC cerró la puerta a cualquier alerta internacional vigente contra el gobernador con licencia, dejando los actos ministeriales en manos de la FGR. El expediente, según lo indicado, deberá continuar su curso por la vía ministerial.

Por otro lado, el titular de la SRE, Roberto Velasco, evitó responder si el gobierno de Estados Unidos ya entregó pruebas a México relacionadas con los señalamientos contra Rubén Rocha Moya, el senador de Morena Enrique Insunza y otros ocho funcionarios y exfuncionarios sinaloenses presuntamente vinculados con el narcotráfico. A su llegada al Senado para la ceremonia de apertura de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), Velasco fue cuestionado por los medios, pero se limitó a decir: Voy ahorita al evento.

Ante la insistencia de los reporteros, el canciller continuó caminando hacia el salón de plenos sin dar una respuesta clara. La breve interacción ocurrió en medio de las presuntas investigaciones abiertas en Estados Unidos contra políticos de Sinaloa señalados de posibles vínculos con la facción criminal de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa. La ausencia de declaraciones oficiales sobre el intercambio de pruebas genera incertidumbre sobre el avance de las indagatorias





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