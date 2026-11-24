La Secretaría de Seguridad enfrenta críticas por contratar 4500 millones en activos sin claridad sobre su uso operativo. Investigación revela adjudicaciones directas cuestionables.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana enfrenta un escrutinio intenso sobre la justificación de sus compras masivas de activos de seguridad. Una investigación publicada el 19 de noviembre de 2026 por Verificado expone la ausencia de transparencia en la gestión de recursos públicos. Los periodistas Andrés A. Solís y Ernesto Santillán documentan siete contratos por un monto total de 4 mil 561 millones de pesos. Estas adquisiciones se formalizaron durante el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2025.

Paradoja de la seguridad sin tropa operativa inmediata

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana carece de una corporación policial federal convencional bajo su mando operativo directo. Esta estructura deja a la Guardia Nacional bajo conducción militar mientras la dependencia conserva facultades estratégicas. Las atribuciones incluyen coordinación, inteligencia y investigación criminal coordinada con el Ministerio Público. El Reglamento Interior de junio de 2025 reconoce estas estructuras de inteligencia y investigación policial. Sin embargo, las facultades legales no equivalen automáticamente a una capacidad operativa desplegada.

Also read Detienen a 14 personas en operativo de seguridad en Acuña, Coahuila

Existen diferencias claras entre tener atribuciones y acreditar usuarios finales para los bienes adquiridos. La compra pública debe responder a una capacidad operativa existente o planificada con certeza. No puede sustituir la materialización de una estructura que aún no demuestra su madurez funcional. La acumulación de recursos no garantiza resultados medibles en la seguridad pública sin personal, inteligencia y mando articulados.

Desglose de 4500 millones y preguntas operativas sin respuesta

Los contratos incluyen arrendamiento vehicular por 2 mil 160 millones de pesos. Se adquirieron aeronaves tripuladas para inteligencia por mil millones de pesos. También se compraron uniformes, blancos y equipo por mil millones de pesos adicionales. El resto corresponde a vehículos blindados, unidades tácticas y tecnología de intervención de comunicaciones. Esta inversión requiere explicaciones institucionales, operativas y presupuestales detalladas.

Faltan respuestas sobre cuántas personas utilizarán efectivamente los bienes adquiridos. Las unidades responsables de operarlos no han sido debidamente acreditadas ante la opinión pública. No se han presentado despliegues claros, objetivos definidos ni indicadores de éxito. Los mecanismos de control y la evaluación de costo-beneficio permanecen ocultos. Una aeronave de inteligencia sin operadores suficientemente preparados se convierte en un activo inmovilizado.

Un vehículo táctico sin unidad asignada, misión definida y protocolo establecido es solo inventario. Los uniformes y equipos de protección deben corresponder a plazas específicas y perfiles de riesgo reales. Las necesidades deben reflejarse en almacenes verificables para evitar el desperdicio presupuestal. La seguridad pública funciona cuando los recursos se articulan para producir resultados tangibles.

Adjudicaciones directas y legalidad versus transparencia contractual

Los siete contratos fueron asignados mediante adjudicación directa según la investigación de Verificado. Esta modalidad está prevista en la legislación mexicana vigente y no constituye una irregularidad automática. La Ley de Adquisiciones contempla licitación pública, invitación a tres personas y adjudicación directa. El problema surge cuando la excepción se convierte en costumbre administrativa habitual.

La autoridad debería acreditar por qué cada procedimiento elegido resultaba convenientemente justificado. Falta transparencia sobre qué investigación de mercado se realizó antes de contratar. No se revela cuántas alternativas se compararon para asegurar las mejores condiciones estatales. La evaluación de precios, capacidades, garantías y riesgos de dependencia tecnológica no se ha hecho pública.

La exclusividad puede justificar excepciones en ciertos equipos especializados de alta complejidad. Sin embargo, no puede utilizarse como comodín administrativo para generar opacidad en siete operaciones distintas. El expediente administrativo debe demostrar claramente estas circunstancias. Se exige saber qué investigación de mercado, capacidad y garantía respaldaron cada uno de los contratos.

Proveedores identificados y responsabilidades futuras del Estado

La investigación identifica a varias empresas beneficiadas por estos contratos gubernamentales. Entre ellas se encuentran Integra Karsos, KAR y Transportadora de Protección y Seguridad. También figuran Augusta México y Armoring Group América en la lista de contratistas. Estas empresas han recibido fondos públicos significativos sin una explicación pública completa.

La memoria corta del Estado sobre adquisiciones previas preocupa a los expertos en transparencia. Se requiere que la autoridad muestre resultados concretos derivados de esta inversión masiva. La ciudadanía necesita saber si estos activos han mejorado la capacidad de investigación criminal. La falta de métricas claras dificulta evaluar el impacto real en la seguridad del país.

Las voces sobre el Presupuesto 2027 señalan que se destina dinero sin un tablero de control adecuado. La seguridad pública requiere métricas claras para ser eficaz y responsable. La transparencia en las adjudicaciones es fundamental para mantener la confianza institucional. El expediente debe abrirse para demostrar que el Estado obtuvo las mejores condiciones posibles.