La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la tasa de homicidio doloso ha disminuido a niveles similares a los registrados antes de 2009. Según cifras oficiales, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 44.3 durante los primeros 20 días de mayo de 2026.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ) informó que la tasa de homicidio doloso ha disminuido a niveles similares a los registrados antes de 2009.

Según cifras oficiales, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 44.3 durante los primeros 20 días de mayo de 2026. Esto representa una caída cercana a la mitad en los primeros 20 meses de la actual administración federal.

Además, se reportó que han sido detenidos más de 54 mil personas por delitos de alto impacto y se han asegurado 402 toneladas de droga. La SSPC también informó que han sido localizados y desmantelados 2 mil 382 laboratorios clandestinos y zonas utilizadas para la producción de metanfetaminas. El titular de la SSPC sostuvo que la disminución de la violencia permitió regresar los niveles de violencia a cifras similares a las registradas antes de 2009.

La estrategia de combate al narcotráfico impulsada durante el sexenio de 2006 a 2012 permitió regresar los niveles de violencia a cifras similares a las registradas antes de 2009. La estrategia continuará enfocada en inteligencia, presencia territorial y coordinación entre corporaciones de seguridad para mantener la reducción de delitos de alto impacto. La SSPC también informó que han sido trasladados a territorio estadounidense 92 objetivos criminales prioritarios, varios acusados de secuestro, extorsión y ataques contra autoridades.

También informó que 85 funcionarios y exfuncionarios públicos han sido detenidos por presuntos vínculos con actividades ilícitas, incluidos seis alcaldes en funciones. La SSPC también informó que han sido aseguradas 28 mil 739 armas de fuego y se han decomisado 402.8 toneladas de droga. La SSPC también informó que han sido localizados y desmantelados 2 mil 382 laboratorios clandestinos y zonas utilizadas para la producción de metanfetaminas.

La estrategia de combate al narcotráfico impulsada durante el sexenio de 2006 a 2012 permitió regresar los niveles de violencia a cifras similares a las registradas antes de 2009. La estrategia continuará enfocada en inteligencia, presencia territorial y coordinación entre corporaciones de seguridad para mantener la reducción de delitos de alto impacto





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