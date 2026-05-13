Standard & Poor's cambia la nota de México a 'BBB' y 'BBB+' por riesgo de consolidación fiscal

La agencia calificadora Standard & Poor's (S&P) cambió la nota de México en moneda extranjera de largo plazo y en moneda local debido al riesgo de una consolidación fiscal provocado por el bajo crecimiento económico y la acumulación en los niveles de la deuda pública.

La agencia calificadora Standard & Poor's (S&P) cambió el martes la nota en moneda extranjera de largo plazo de México en 'BBB' y en moneda local en 'BBB+' debido al riesgo de una consolidación fiscal provocado por el bajo crecimiento económico y la acumulación en los niveles de la deuda pública.

La calificadora espera una relación sólida entre México y EE. UU. , sin embargo, advirtió que la incertidumbre sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría rebajar la calificación por reveses inesperados en el comercio internacional.

Además, la baja inversión privada y el aumento en precios de energía podrían afectar la calificación. La calificadora prevé un crecimiento del PIB del 4.9 % en 2025, frente al 5.2 % en 2024, y una deuda neta del gobierno que podría aumentar hasta 54 % del PIB hacia 2029, desde el 49 % en 2025.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda celebró la ratificación y agregó que en el caso de México, Fitch ha mantenido la calificación en BBB-, Moody's en Baa2 y DBRS en BBB





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