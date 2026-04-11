Star Con León 2026: Una Celebración Épica de Anime, Cómics y Cultura Pop

La edición 31 de la Star Con en León reunió a miles de fanáticos, destacando la presencia de actores de doblaje, concursos de cosplay, presentaciones de K-pop y torneos de videojuegos. Un evento que combina ocio presencial y digital con gran éxito.

La trigésimo primera edición de la Star Con , celebrada a mediados de marzo de 2026 en el Poliforum León , congregó a miles de entusiastas del anime, los cómics , los videojuegos y la cultura pop . Este evento, que ha convertido al recinto en un territorio propio, ofreció una experiencia inigualable, lejos de la inmediatez de la pantalla.

Los asistentes, que compaginan sus aficiones con el ocio digital, incluyendo apuestas deportivas en línea, encontraron en la Star Con un punto de encuentro esencial. La afluencia de público fue tal que, el sábado a las 11 de la mañana, la fila para ingresar ya serpenteaba por el estacionamiento, anticipando la magnitud del evento.\El plato fuerte de esta edición fueron los actores de doblaje, figuras clave para la conexión emocional con el público. Enzo Fortuny, reconocido por dar voz a Inuyasha y a Revali en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, generó una de las filas más largas para fotos y firmas, demostrando la fidelidad de sus seguidores. José Antonio Toledano, la voz de Finn el Humano en Hora de Aventura, conectó con una generación que creció escuchándolo. Marc Winslow, voz de Giyu Tomioka en Demon Slayer y destacado director de doblaje, atrajo a los fanáticos del anime más reciente. Christian Strempler, con una trayectoria que abarca series de culto, completó un cartel que satisfizo a los asistentes de todas las edades. Las sesiones de autógrafos, sin costos adicionales al boleto general, permitieron un contacto directo y cercano entre los actores y el público, una característica distintiva de la Star Con que la diferencia de convenciones más grandes. La interacción cercana, la oportunidad de conocer a las voces detrás de los personajes favoritos, fue un atractivo fundamental. \El concurso de cosplay, con personajes como Darth Vader, Naruto Uzumaki y figuras de The King of Fighters, fue uno de los momentos más fotografiados del fin de semana, destacando la creatividad y dedicación de los participantes. Las presentaciones de K-pop, con un espacio propio en el programa, atrajeron a un público diverso, ampliando el alcance del evento. Los torneos de videojuegos ofrecieron una dosis de competencia, y la zona de venta de artículos de manga, figuras coleccionables y merchandising ocupó un espacio considerable, donde los visitantes pasaron horas explorando y adquiriendo sus objetos de deseo. La Star Con, como evento presencial, demuestra que el ocio físico y digital no son excluyentes, sino complementarios en la vida de muchos asistentes. Los datos clave de la edición incluyeron la temática “Demons”, las fechas del 14 y 15 de marzo de 2026, la sede en el Poliforum León, Sala B, el horario de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. y el acceso general a $90 pesos, exclusivamente en taquilla. La Star Con sigue creciendo en León gracias a una fórmula exitosa: precios accesibles, invitados de doblaje cercanos al público, cosplay sin restricciones y una oferta comercial renovada. El Poliforum León la considera un “evento de casa”, y la comunidad geek de la región la espera con ansias cada año





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