Stars for国际足联世界杯开幕 including Maná, Alejandro FNAME, Bono, and more

La FIFA ha anunciado una lista de estrellas de la música que participarán en la inauguración de la Copa del Mundo 2026. Entre otros artistas confirmados están Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules. Además, algunos cantantes y bandas canadienses como Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara también sepresentarán en Toronto para el primer partido de grupos entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

México protagonizará la inauguración de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte , antes conocido como Estadio Azteca . En ese sentido, se reveló quiénes serían las estrellas que formarán parte del arranque del Mundial 2026.

La apertura contará con la banda de rock pop Maná, el cantante de regional mexicano Alejandro Fernández y la estrella pop Belinda, entre otros artistas que también formarán parte del espectáculo como Los Ángeles Azules y la cantante sudafricana Tyla. Según información exclusiva de The Athletic del New York Times, la FIFA planea celebrar ceremonias de apertura en cada uno de los primeros partidos de la copa mundial que se disputarán este verano en México Canadá y Estados Unidos.

También se realizarán otras ceremonias especiales para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos en los partidos de Houston y Filadelfia el 4 de julio. En ese sentido, los cantantes canadienses Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara se presentarán en el primer partido de la fase de grupos de Canadá contra Bosnia y Herzegovina en Toronto el 12 de junio.

El mismo día, la selección estadounidense iniciará su participación contra Paraguay y Katy Perry será la artista principal, aunque otros talentos estadounidenses también están contratados por la FIFA. Además, se contrató a otras superestrellas como Lisa de BlackPink, JBalvin, Danny Ocean, Anitta, Jessie Reyez, Nora Fatehi y William Prince. El Mundial 2026 será el más grande en la historia de la FIFA. Participarán 48 selecciones y partidos que serán distribuidos entre México, Estados Unidos y Canadá.

La inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca marcará el inicio de una fiesta cultura y deportiva que promete ser inolvidable y que dará mucho de qué hablar en los próximos meses





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