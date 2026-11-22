SpaceX busca recuperar su nave Starship con brazos mecánicos en Starbase, Texas. El sábado 14 de noviembre marca un hito en la reutilización de cohetes.

La empresa aeroespacial SpaceX está a punto de ejecutar una maniobra crítica para su programa de exploración espacial. El sábado 14 de noviembre, la nave Starship regresará a las instalaciones de Starbase, ubicadas en el sur de Texas. Este evento marca el primer intento oficial de capturar la nave en su descenso atmosférico utilizando sistemas mecánicos avanzados.

Detalle de la maniobra de captura orbital

La misión actual de Starship ha concluido su recorrido por el espacio y ahora se enfoca en el retorno seguro a la Tierra. El plan operativo establece que la nave debe aproximarse a la plataforma de lanzamiento original. Allí, la estructura conocida como Mechazilla utilizará sus brazos mecánicos gigantes para sujetar la nave en pleno vuelo. Este método busca evitar el amerizaje y permitir una reutilización inmediata sin necesidad de trasladar la nave a otras plataformas de recuperación.

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Posibles escenarios para el descenso

Aunque la captura exitosa es el objetivo principal, SpaceX mantiene protocolos para situaciones menos favorables. La compañía ha indicado que, si las condiciones del vuelo no permiten la captura con los brazos mecánicos, la nave podría realizar un amerizaje controlado en el océano Pacífico. Esta decisión depende estrictamente de la precisión del vuelo y de la estabilidad de la nave durante la reentrada atmosférica. El éxito o el fracaso de esta decisión definirán el ritmo de las futuras misiones.

Actualización oficial sobre la trayectoria

La compañía confirmó a las 2:25, hora centro de México, que Starship completó con éxito la maniobra de desorbitación. La nave entró en la trayectoria correcta para reingresar a la atmósfera terrestre. SpaceX estimó que la ventana para intentar la captura en Starbase se abriría aproximadamente una hora después de este anuncio. Esta fase representa un momento histórico para el desarrollo del sistema de transporte completamente reutilizable.

Impacto en la industria aeroespacial

Si la captura con Mechazilla tiene éxito, se establecerá un nuevo estándar en la recuperación de cohetes. Este logro reduciría significativamente los costos de lanzamiento al eliminar la necesidad de construir nuevas naves para cada misión. La capacidad de reutilizar Starship inmediatamente después del regreso aumenta la frecuencia de las operaciones espaciales. Cualquier fallo en este intento requeriría una reevaluación de los tiempos de mantenimiento y logística.

Próximos pasos tras el regreso

Independientemente del resultado de la captura, el retorno de Starship a tierra abre nuevas fases operativas. Si la nave se recupera en la torre, los equipos técnicos podrán inspeccionarla y prepararla para un nuevo lanzamiento en un plazo muy corto. Este proceso acelera el ciclo de pruebas necesarias para la exploración lunar y marciana. La comunidad científica global observa de cerca estos resultados para entender la viabilidad de la arquitectura de lanzamiento propuesta por SpaceX.