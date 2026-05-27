Stella Lugo Betancourt, la polémica exgobernadora de Falcón nombrada embajadora de Venezuela en México

Stella Marina Lugo Betancourt, vinculada al círculo de poder de Nicolás Maduro y al clan Montilla‑Lugo, asume la embajada venezolana en México mientras la oposición acusa su gestión en Falcón de facilitar el narcotráfico mediante pistas clandestinas y redes de protección política.

Stella Marina Lugo Betancourt, una de las figuras más cercanas al presidente Nicolás Maduro , ha sido designada como nueva embajadora de Venezuela en México, despertando una fuerte polémica tanto en la comunidad venezolana como en el país anfitrión.

Lugó pertenece al llamado "clan Montilla‑Lugo", una familia que consolidó su poder en el estado costero de Falcón durante más de una década y medio, primero a través del exgobernador Jesús Montilla Aponte (2000‑2008) y luego mediante la propia Stella, quien ocupó la gobernación entre 2008 y 2017. Su ascenso político estuvo estrechamente ligado a las milicias bolivarianas, donde alcanzó el rango de capitana, y a la estructura del oficialismo chavista, lo que la convierte en una pieza clave del círculo íntimo de Maduro.

Desde su llegada a México en los primeros meses de 2025, poco antes de la captura del presidente venezolano por fuerzas estadounidenses, ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, que la acusa de haber facilitado el tráfico de estupefacientes y de haber permitido la existencia de pistas clandestinas en zonas desérticas de Falcón, utilizadas por el Cártel de los Soles para enviar carga ilícita a México y a Estados Unidos. Las denuncias contra Lugo Betancourt se centran en un presunto entramado criminal que, según testimonios de ex‑funcionarios y de organizaciones civiles, involucraba la construcción de pequeñas pistas de aterrizaje en la península de Paraguaná y en otras áreas remotas del estado.

Estas infraestructuras, según los denunciantes, servían a avionetas que transportaban cocaína en maletas revestidas con cuero de burro, material que supuestamente neutraliza el olor de la droga y dificulta la detección por parte de los perros adiestrados. Las investigaciones afirman que, para obtener este cuero, se sacrificó a una gran cantidad de burros salvajes que habitaban la zona, provocando un daño ambiental y social significativo.

Además, se habría contado con la protección de autoridades locales y militares, lo que impedía cualquier investigación formal y mantenía en silencio a los habitantes de la región, temerosos de represalias. Durante su gestión como gobernadora, la administración de Lugo fue señalada por diversos sectores opositores por actos de corrupción, deterioro de los servicios públicos y el fracaso de proyectos de infraestructura destinados a solucionar la crisis hídrica y eléctrica que aquejaba a la población falconense.

Los críticos la denominan "narcogobernadora" y afirman que bajo su mandato el estado se convirtió en un corredor estratégico para el narcotráfico caribeño, facilitando el flujo de estupefacientes hacia Aruba, Curazao y otras islas antillanas. A pesar de la gravedad de las acusaciones, las instituciones venezolanas no han iniciado procesos judiciales contra la exgobernadora, lo que refuerza la percepción de impunidad que rodea al régimen de Maduro.

La designación de Lugo Betancourt como embajadora en México ha generado protestas de la diáspora venezolana y ha sido objeto de debate en el Congreso mexicano, donde varios parlamentarios han pedido una revisión exhaustiva del historial del nombramiento para evitar que una figura tan controvertida represente oficialmente al país en el extranjero





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