Stellantis México registra ventas históricas en octubre impulsadas por Ram

Stellantis México alcanzó ventas récord en octubre 2024 con 8.413 vehículos, liderados por el 51% de crecimiento de Ram y el éxito de la Ram 1200 en el mercado nacional.

Stellantis México alcanzó en octubre de 2024 su mejor registro de ventas en la historia del mes, al comercializar 8.413 vehículos. Este logro representa un crecimiento del 2 por ciento respecto al mismo periodo de 2025 y marca el decimotercer mes consecutivo de incremento en las ventas de la automotriz.

Impulso decisivo de la marca Ram

La marca Ram encabezó los resultados generales de la compañía con 4.688 unidades vendidas, lo que supone un incremento anual significativo del 51 por ciento y establece un nuevo récord histórico para el mes de octubre. Entre sus modelos, la Ram 1200 destacó particularmente con 2.712 unidades comercializadas, lo que equivale a casi triple las ventas alcanzadas en octubre del año pasado. También sobresalió la Dodge Attitude, que colocó 1.139 unidades, marcando su mejor resultado para ese mes desde 2018 y un crecimiento del 27 por ciento.

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Rendimiento de Alfa Romeo y Leapmotor

Alfa Romeo también reportó cifras históricas con 69 unidades vendidas, registrando un avance anual del 38 por ciento. En tanto, la marca Leapmotor superó las 1.600 unidades comercializadas en su quinto mes de operaciones en el mercado mexicano. Por modelos específicos, Jeep Compass encabezó las ventas con 221 unidades, mientras que FIAT Pulse colocó 120 vehículos. Alfa Romeo Junior registró 56 unidades y Peugeot Partner Rapid alcanzó 280.

Declaraciones de Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez, vicepresidente comercial de Stellantis México, atribuyó estos resultados al dinamismo de marcas como Ram y Alfa Romeo, así como al desempeño de modelos estratégicos. El crecimiento comercial representa un indicador favorable para la compañía y su presencia manufacturera en Coahuila, en un contexto de retos para la industria automotriz y ajustes en los mercados nacionales e internacionales.

Impacto en la industria en Coahuila

Este desempeño cobra especial relevancia para Coahuila, donde la automotriz mantiene operaciones industriales en Saltillo y Ramos Arizpe. Las plantas dedicadas a la producción de vehículos y componentes forman parte integral de su estructura manufacturera en el país. Estos datos reflejan la resiliencia del sector y la capacidad de adaptación frente a los desafíos globales actuales.