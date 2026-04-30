Stellantis Regresa a Beneficios en el Primer Trimestre

El fabricante automovilístico Stellantis reportó ganancias netas de 377 millones de euros en el primer trimestre, revirtiendo las pérdidas del año anterior. La facturación alcanzó los 38.100 millones de euros, con un crecimiento del 6%.

Stellantis , el gigante automovilístico resultante de la fusión de Fiat Chrysler Automobiles y Groupe PSA, ha logrado revertir su situación financiera y registrar beneficios netos de 377 millones de euros durante el primer trimestre del año, lo que representa un cambio significativo en comparación con las pérdidas de 387 millones de euros reportadas en el mismo período del año anterior.

Este anuncio, realizado por la compañía este jueves, marca un hito importante en la estrategia de reestructuración y crecimiento implementada por el nuevo equipo directivo liderado por Antonio Filosa. La facturación total del grupo alcanzó los 38.100 millones de euros, lo que equivale a aproximadamente 44.500 millones de dólares, reflejando un incremento del 6% en comparación con el año precedente.

Este crecimiento en las ventas se atribuye a una combinación de factores, incluyendo la mejora en la eficiencia operativa, la optimización de la cadena de suministro y el lanzamiento de nuevos modelos que han sido bien recibidos por el mercado. Stellantis, con su amplio portafolio de 14 marcas que incluyen nombres icónicos como Fiat, Opel, Peugeot, Citroën, Ram y Chrysler, ha demostrado su capacidad para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado automovilístico global.

La compañía ha puesto un fuerte énfasis en la electrificación de su gama de vehículos, invirtiendo fuertemente en el desarrollo de nuevas tecnologías y plataformas para vehículos eléctricos e híbridos. Esta apuesta por la sostenibilidad es una respuesta a la creciente demanda de vehículos más limpios y eficientes por parte de los consumidores y a las regulaciones ambientales cada vez más estrictas en todo el mundo.

El CEO de Stellantis, Antonio Filosa, destacó que los resultados del primer trimestre reflejan los primeros frutos de las acciones emprendidas para posicionar a la compañía en una trayectoria de crecimiento sostenible y rentable. Filosa enfatizó que la empresa ha logrado subsanar deficiencias en la ejecución de sus planes estratégicos, lo que ha contribuido a mejorar su desempeño financiero.

Sin embargo, a pesar de los resultados positivos, las acciones de Stellantis experimentaron una caída del 8% en las primeras operaciones de la Bolsa de París este jueves. Esta reacción del mercado se debió a que los analistas de Bloomberg habían previsto un beneficio ligeramente superior, de 387 millones de euros. A pesar de esta discrepancia, la compañía se mantiene confiada en sus perspectivas financieras para el año 2026, y espera seguir mejorando su rentabilidad en los próximos trimestres.

Analizando el desempeño por regiones, se observa que las ventas en América del Norte experimentaron un crecimiento significativo del 6% en volumen, incluyendo un aumento del 4% en Estados Unidos. La facturación neta en esta región alcanzó los 16.100 millones de euros, lo que representa un incremento del 11%, con un resultado operativo de 263 millones de euros.

Este sólido desempeño en América del Norte es un factor clave para el éxito financiero de Stellantis, ya que esta región representa una parte importante de sus ingresos totales. En contraste, el crecimiento en Europa fue más moderado, con un aumento del 1% en la facturación neta, alcanzando los 14.400 millones de euros, y un resultado operativo de apenas 8 millones de euros.

Este bajo rendimiento en Europa se debió en parte a los costes asociados a las reestructuraciones implementadas en Alemania, donde se suprimieron 650 puestos de trabajo de ingenieros. En América del Sur, las ventas aumentaron un 1%, mientras que en Oriente Medio y África se mantuvieron estables.

Sin embargo, en la región de Asia-Pacífico, las ventas disminuyeron un 4%. Esta disminución en Asia-Pacífico es una preocupación para Stellantis, ya que esta región se considera un mercado de alto potencial de crecimiento a largo plazo. La compañía está trabajando para fortalecer su presencia en Asia-Pacífico, adaptando su oferta de productos a las necesidades y preferencias de los consumidores locales.

Stellantis también está explorando nuevas oportunidades de colaboración con socios locales para expandir su red de distribución y mejorar su servicio al cliente. La compañía se enfrenta a una serie de desafíos en el mercado automovilístico global, incluyendo la escasez de semiconductores, el aumento de los costes de las materias primas y la creciente competencia de los fabricantes de vehículos eléctricos.

Sin embargo, Stellantis está bien posicionada para superar estos desafíos gracias a su sólida base financiera, su amplia gama de marcas y su compromiso con la innovación y la sostenibilidad. La compañía está invirtiendo fuertemente en el desarrollo de nuevas tecnologías y plataformas para vehículos eléctricos e híbridos, y está trabajando para optimizar su cadena de suministro y reducir sus costes operativos.

Stellantis también está enfocada en mejorar la experiencia del cliente, ofreciendo productos y servicios de alta calidad y construyendo relaciones duraderas con sus clientes. La compañía se ha fijado el objetivo de convertirse en el líder mundial en movilidad sostenible, y está trabajando para lograr este objetivo a través de una combinación de innovación, inversión y colaboración





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stellantis Beneficios Automoción Facturación Resultados Financieros

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los beneficios de Airbus caen en 1T por las bajas entregas de aviones comercialesEl fabricante de aviones europeo se vio golpeado en el primer trimestre de 2026 por las escasas entregas de aviones comerciales, mientras que las de su competidor estadounidense Boeing, en fase de recuperación, baten récords.

Read more »

Mauricio Vila se reincorpora al Senado tras ocho meses de licenciaEl legislador regresa a su escaño a partir del próximo 1 de mayo

Read more »

Guerra con Irán impulsa a biocombustibles y eleva beneficios de gigantes agrícolas de EUProcesadores de semillas oleaginosas como Bunge Global y Archer Daniels Midland han visto cómo los márgenes de la molienda de soja ‌en Norteamérica se disparaban hasta alcanzar su nivel más alto desde que Rusia invadió Ucrania en 2022.

Read more »

Miguel Herrera regresa al club que le dio su primera oportunidad como entrenadorEl entrenador mexicano Miguel Herrera, con experiencia en clubes como Monterrey y América, así como en la Selección Mexicana, regresa para su tercera etapa con el equipo que inició su carrera. Su llegada ha generado entusiasmo entre los seguidores, quienes esperan que logre devolver al club a los primeros planos.

Read more »

Adidas aumenta sus beneficios un 12.6% en el primer trimestre de 2026Adidas reportó un beneficio neto de 482 millones de euros en los primeros tres meses de 2026, un aumento del 12.6% respecto al año anterior. Las ventas totales alcanzaron los 6,592 millones de euros, con un crecimiento notable en ropa y en mercados como China y Latinoamérica.

Read more »

UBS Reporta un Aumento Significativo en Beneficios del Primer Trimestre de 2026UBS registró un beneficio neto de 3,040 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un incremento del 79.7% respecto al año anterior. Los ingresos netos también aumentaron, impulsados por el crecimiento en gestión de patrimonios, negocio corporativo y banca de inversión. La integración con Credit Suisse avanza según lo previsto y se han logrado importantes reducciones de costes.

Read more »