Steven McCluskey, padre de dos hijos, pierde la vida atrapado en escaleras eléctricas de Boston

El video muestra cómo múltiples personas pasan justo a un lado de Steven McCluskey, 40, mientras él se encuentra con vida y los mira sin que nadie se acerque a ayudarlo ni llame a emergencias. Finalmente, un trabajador detiene el avance de las escaleras eléctricas y luego paramédicos intentaron reanimarlo con maniobras de RCP, sin embargo, Steven ya se encontraba inmóvil y sin pulso, pues perdió la vida luego de que una de sus prendas se enredara con el mecanismo de las escaleras, lo que le produjo una asfixia mortal.

El caso de Steven McCluskey, padre de dos hijos, ha vuelto a causar revuelo luego de que se filtrara un video que muestra el momento exacto del incidente.

En la grabación captada por cámaras de seguridad de la estación Davis en Somerville, alrededor de las 5:00 horas, se puede ver como el hombre de 40 años de edad cae justo cuando bajaba por las escaleras eléctricas luego de perder el equilibrio, lo que provocó que su abrigo quede atrapado en el mecanismo, dejándolo completamente atrapado. Poco después, un trabajador detuvo el avance de las escaleras eléctricas y arribaron paramédicos que intentaron reanimarlo con maniobras de RCP, sin embargo, Steven ya se encontraba inmóvil y sin pulso, pues perdió la vida luego de que una de sus prendas se enredara con el mecanismo de las escaleras, lo que le produjo una asfixia mortal.

Tras su difusión, el video generó una intensa ola de indignación entre los usuarios de las redes sociales quienes se mostraron sorprendidos ante el fuerte grado de indiferencia que mostraron los testigos y por el tardado tiempo de reacción por parte de las autoridades y los cuerpos de emergencia





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