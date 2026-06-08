El director Steven Spielberg, en promo de su nueva cinta, ha hecho declaraciones contundentes sobre su creencia en vida extraterrestre, citando el Caso Varginha brasileño como ejemplo clave y sugiriendo patrones de encubrimiento global, lo que ha reavivado el debate internacional sobre el tema.

A pocos días del estreno mundial de su nueva película, el aclamado director Steven Spielberg ha realizado declaraciones que han provocado un intenso debate tanto en la industria cinematográfica como en los círculos que estudian el fenómeno ovni .

Durante una gira promocional y en una entrevista concedida al programa brasileño Fantástico, Spielberg habló con una claridad inusual sobre su convicción personal de que la humanidad no está sola. Lejos de considerar el tema comomera fantasía para el cine, el cineasta afirmó que años de investigación independiente lo han llevado a una posición mucho más firme.

Sus comentarios están intrínsecamente ligados al lanzamiento de 'El día de la revelación', una cinta que precisamente aborda el supuesto encubrimiento gubernamental sobre el contacto con inteligencia no humana. Para muchos, la separación entre la ficción que presenta en pantalla y sus creencias privadas se ha desvanecido, generando olas de especulación y titulares en todo el mundo.

El punto central de sus afirmaciones se centró en un caso concreto que, según él, marcó un antes y un después en su forma de pensar: el llamado Caso Varginha. Este episodio, ocurrido en el estado de Minas Gerais, Brasil, en 1996, es considerado uno de los más documentados y controvertidos de América Latina. Spielberg detalló que, tras revisar testimonios y documentos, se topó con la versión de que varias personas reportaron el avistamiento de extrañas criaturas.

Lo más impactante, según relató el director, es la supuesta intervención de agentes estadounidenses que viajaron a la zona para recuperar dos de estos seres, que estarían bajo custodia militar brasileña. Spielberg fue cauteloso pero contundente: 'Existen muchas historias como esa', declaró, sugiriendo que el incidente de Varginha no sería un evento aislado sino parte de un patrón más amplio de eventos y respuestas oficiales.

Este señalamiento conecta directamente con la segunda gran faceta de sus declaraciones: la teoría del ocultamiento sistemático por parte de agencias de inteligencia y gobiernos de todo el mundo. Spielberg sostuvo que, en su exploración de expedientes históricos, ha identificado similitudes notables en los relatos provenientes de diferentes países. Patrones que describen cómo, tras un incidente ovni o un avistamiento, surgen equipos especiales para gestionar la escena, confiscar evidencia y controlar la narrativa pública.

Su nuevo film, 'El día de la revelación', escrita por David Koepp y protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth y Colman Domingo, fictiona precisamente esta premisa: la filtración de información ultra secreta sobre el fenómeno. De esta manera, su promoción se ha tornado en un evento mediático donde la línea entre la promoción de una película y la confesión de una creencia personal se difumina.

El estreno, programado para el 11 de junio en América Latina y el 12 de junio en Estados Unidos, llega en un momento de creciente interés popular por el tema, alimentado por audiencias oficiales en el Congreso de EE. UU. y la desclasificación progresiva de informes militares. Para contextualizar su postura, es útil recordar que Spielberg ya es un icono de la ciencia ficción amigable gracias a clásicos como 'E.T.

' y 'Encuentros en la tercera fase'. Esas películas, en su momento, ayudaron a moldear la imaginación colectiva sobre el contacto extraterrestre. Ahora, con 'El día de la revelación', parece dar un giro hacia un territorio más serio y conspirativo, lo que algunos interpretan como una evolución natural de su longtime fascinación.

El Caso Varginha, apodado el 'Roswell brasileño', ha sido durante décadas una piedra angular para los ufólogos, con informes de dos criaturas humanoides de baja estatura capturadas y posteriormente desaparecidas. Las afirmaciones de Spielberg le dan una visibilidad masiva a esta historia, validándola para una audiencia global que quizá la desconocía.

Su mensaje, aunque envuelto en el lenguaje de la promoción cinematográfica, resuena con un movimiento cultural más amplio que exige transparencia y que cuestiona el derecho a saber de la humanidad sobre su lugar en el cosmos. En resumen, Steven Spielberg ha utilizado la plataforma de su próximo estreno para hacer declaraciones extraordinarias sobre el fenómeno ovni, anclándose en el Caso Varginha como prueba convincente de su interés.

Ha sugerido que agencias de inteligencia han operado para encubrir hallazgos, un tema que coincide milimétricamente con la trama de 'El día de la revelación'. Este momentáneo blur entre la vida real y la ficción cinematográfica ha reavivado globalmente el debate sobre vida extraterrestre y la transparencia gubernamental, todo mientras el mundo espera el estreno de una de las películas más esperadas del año.

La confluencia de su estatus de leyenda del cine, su insistencia en la veracidad de ciertos elementos ovni y el timing de su promoción crean un cóctel mediático ineludible que trasciende la simple publicidad de una película





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