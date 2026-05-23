Stray Kids anuncia serie 'STRAYCITY' en América Latina y gira por ciudades del continente

El grupo de k-pop Stray Kids ha anunciado una experiencia única en América Latina con la serie 'STRAYCITY', una serie especial que llegará al continente. La banda visitará diversas ciudades con su show, creando una experiencia inmersiva y de alta energía para sus fans.

Stray Kids ha anunciado una nueva experiencia para sus fans con la serie ' STRAYCITY ', una serie especial que llegará a América Latina. El grupo de k-pop visitará diversas ciudades con su show, creando una experiencia inmersiva y de alta energía para sus fans.

La banda de k-pop anunció una gira por ciudades de América Latina como Nexz, Bad Milk, Kei Linch, K4OS, Cocho, Andrés Obregón y Renee. Las presentaciones especiales contarán con la producción del festival del grupo, creando una experiencia inmersiva y de alta energía para sus fans.

La serie especial 'STRAYCITY' invita al fandom de Stray Kids a adentrarse en un lado diferente de sí mismos y moverse libremente dentro de la experiencia, generando expectativa sobre cuál será la nueva ‘CITY’ en la que Stray Kids ‘STRAY’. Los shows serán en septiembre, por lo que te revelaremos cómo comprar boletos para ver a la banda en vivo





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