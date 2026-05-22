Stray Kids rivela gira Latinamerica con 'Straycity', sin preventa o exclusiva bancaria

La banda surcoreana Stray Kids se convertirá en tendencia en redes sociales gracias al anuncio de regresar a México, donde compartirá escenario con NEXZ y otros artistas.

La agrupación surcoreana Stray Kids se volvió tendencia en redes sociales porque dio a conocer que regresará a México como parte de su proyecto ' Straycity ', que incluirá invitados nacionales.

El evento será el próximo 25 de septiembre en el Estado GNP Seguros en Ciudad de México (CDMX). Hoy, viernes 22 de mayo, Ocesa informó que no habrá preventa bancaria o exclusiva para los admiradores de la banda de talla internacional, sino que la venta general está programada para el próximo viernes 29 a las 2 de la tarde; ese día será tanto la venta tradicional como la de los paquetes VIP a través de Ticketmaster.

Cuánto costarán los boletos para el festival de Stray Kids De momento Ocesa no ha dado a conocer los precios para los boletos para el 'Straycity' de Stray Kids en CDMX, pero anticipó que estos datos estarán disponibles el miércoles 27. Stray Kids es una banda integrada por Félix, Hyunjin, Bang Chan, Han, Lee Know, I.N, Seungmin y Changbin, quienes en México estarán acompañados de NEXZ, la boyband japonesa-surcoreana formada por JYP Entertainment





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