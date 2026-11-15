Street Fighter 6 y UHA Mikakuto lanzan bebidas energéticas en tarjetas dobles

Street Fighter 6 se asocia con UHA Mikakuto para lanzar Energy Arts, una bebida en tarjeta plegable sin cafeína con aminoácidos de personajes del juego.

Street Fighter 6 ha consolidado su posición como uno de los títulos de lucha más relevantes de la actualidad mediante una inesperada alianza comercial con la firma japonesa UHA Mikakuto, reconocida por sus golosinas y suplementos. Esta colaboración ha dado vida a Energy Arts, una línea de bebidas energéticas contenidas en tarjetas coleccionables que permiten a los consumidores extraer el líquido doblándolas.

El concepto de la tarjeta plegable

La innovación de estos productos radica en su diseño funcional: cada tarjeta contiene mililitros de bebida que se liberan al flexionar el cartón. Los jugadores pueden llevar estas tarjetas en sus bolsillos y, sujetando los extremos, doblar la tarjeta a la mitad para beber directamente. Esta presentación práctica busca integrarse en rutinas de alto rendimiento, permitiendo reponer energía sin interrumpir partidas o estudios. La popularidad del concepto aumentó tras su exhibición en programas de televisión que demostraron el mecanismo de consumo.

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Ingredientes y opciones de los personajes

La fórmula de Energy Arts se destaca por no contener cafeína ni sustancias adictivas, enfocándose en la salud del consumidor. Cada porción incluye 1000 miligramos de arginina y 1000 miligramos de citrulina, aminoácidos comunes en suplementos comerciales para mejorar la concentración y el rendimiento. La colección completa presenta 24 diseños distintos con personajes icónicos del juego, como Luke, Akuma, Juri, Ryu, Ken, Chun Li, A.K.I., JP, Manon y Ed. Es notable la ausencia de Terry y Mai de Fatal Fury debido a derechos de propiedad intelectual de SNK.

Precios, vigencia y condiciones de uso

Las tarjetas se distribuyen en paquetes de 10 unidades con un costo aproximado de 3780 yenes. El empaque indica que cada tarjeta tiene una vida útil estimada de 18 meses. Existe un requisito físico para el consumo que implica doblar y romper el sello de la tarjeta, lo que convierte a la ilustración en un objeto de un solo uso para beber. Los compradores deben elegir entre conservar la pieza intacta como recuerdo o consumir el producto energético en su interior.