Subasta de CETES y bonos en México: rendimientos de largo plazo se mantienen altos pese a caídas en corto plazo

En la reciente subasta de instrumentos del Banco de México, los CETESMostraron tendencias a la baja en sus rendimientos, mientras que los bonos a 10 y 30 años se mantuvieron en niveles elevados. El conflicto en Medio Oriente y la expectativa de tasas altas prolongadas impulsan el empinamiento de la curva de tasas, con el bono a 2055 acercándose a su máximo histórico.

El mercado de deuda mexicano experimentó fluctuaciones significativas en la reciente subasta de instrumentos del Banco de México, en un contexto de expectativas persistentes sobre tasas de interés altas a nivel global.

Los inversionistas anticipan que las tasas se mantendrán elevadas por un periodo prolongado, lo que reduce el atractivo relativo de los instrumentos de corto plazo frente a otras alternativas y presiona sus rendimientos a la baja por menor demanda. Esta percepción se ve reforzada por el entorno geopolítico, especialmente el conflicto en Medio Oriente que ha encarecido los energéticos y alimentado la inflación, lo que podría llevar a los bancos centrales a posponer o moderar sus recortes de tasas.

En este escenario, los Cetes operaron mayoritariamente a la baja durante la subasta, mientras que los rendimientos de los bonos a largo plazo, como los de 10 y 30 años, se mantienen en niveles de 9.3% y 9.8% respectivamente, resistiéndose a la tendencia bajista de los Cetes. Un ejemplo destacado es el bono con vencimiento en abril de 2055, cuyo rendimiento subió 23 puntos base hasta 9.73%, acercándose al máximo de 9.77% registrado el 1 de julio de 2025.

Por otro lado, los instrumentos de corto plazo, como los Cetes a 28 días, se ubicaron en 6.38%, un retroceso de 7 puntos base respecto de la semana previa, su nivel más bajo desde mediados de marzo de 2022, acumulando en 2026 una caída de 69 puntos base. El monto colocado fue de 5,000 millones de pesos y la demanda alcanzó 3.95 veces lo ofertado.

En la misma línea, los Cetes a 91 días se ubicaron en 6.49%, retrocediendo 6 puntos base, con un monto colocado de 8,000 millones de pesos y una demanda de 4.11 veces. El Cete a 182 días, cuyo premio avanzó 2 puntos base hasta 6.79%, registró una demanda de 4.32 veces lo ofertado.

Finalmente, el Cete a 364 días se ubicó en 7.16%, un retroceso marginal de 1 punto base, con un monto colocado de 19,000 millones de pesos y una demanda de 2.53 veces. Mientras tanto, en el segmento de bonos a plazos intermedios, el instrumento con vencimiento en agosto de 2034 a una tasa de 4.52% mostró una disminución de 9 puntos base respecto a la subasta previa, con un monto colocado de 8,843 millones de pesos y una demanda de 1.87 veces lo ofertado.

Esta divergencia entre rendimientos a corto y largo plazo refleja un empinamiento de la curva de tasas, donde los inversionistas exigen una prima adicional por el riesgo de prestar a mayor plazo en un entorno de incertidumbre geopolítica y expectativas de inflación





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