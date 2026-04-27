La Subsecretaría de Salud considera habilitar a proveedores con historial de incumplimiento para asegurar el suministro de medicamentos, mientras que la Corte de Justicia enfrenta un conflicto de interés en el caso de Cruz Azul.

Para intentar solucionar los problemas en el suministro esencial para los próximos dos años del sistema público de salud, la Subsecretaría de Salud, liderada por Eduardo Clark, considera habilitar a proveedores con historial de irregularidades e incumplimientos, como la empresa Accord Farma de la India, dirigida por Sandeep Bane.

Por segunda vez en menos de un mes, el estudio de mercado para la compra masiva de medicamentos del sector público para el periodo 2027-2028 ha enfrentado dificultades. Esto se debe a que el esquema propuesto por la Secretaría de Salud de David Kershenobich se ha mantenido sin cambios sustanciales.

El pasado 17 de abril, se recibieron ofertas por menos del 40% de las 3,841 claves médicas solicitadas, y los precios ofrecidos fueron hasta un 32% superiores a las estimaciones de los administradores del sistema de salud, siguiendo un modelo similar al danés. Es preocupante que, como se había advertido, esta segunda compra consolidada enfrenta obstáculos significativos, como un niño con zapatos apretados.

Intentar adquirir medicamentos mientras persiste la considerable deuda del antiguo Insabi, ahora gestionada por el IMSS-Bienestar de Alejandro Svarch, con incertidumbre sobre las fechas de pago y la liquidez del Gobierno federal, resulta inviable. Además, los precios de referencia se basan en datos de hace dos años, previos al aumento de los costos de las materias primas, e incluyen los gastos de distribución a más de 1,600 clínicas y hospitales públicos. Este enfoque simplemente no es viable.

Para ocultar esta situación y presentar resultados positivos en los “Martes de Salud” en Palacio Nacional, el subsecretario estaría buscando habilitar a proveedores que ofrecen medicamentos a precios muy bajos, provenientes de la India, como Accord Farma. Sin embargo, estos y otros laboratorios “baratos” están lejos de cumplir con los niveles de suministro requeridos por el Gobierno. La calidad de estos productos es cuestionable. El caso de Accord Farma es un claro ejemplo.

Según la Constancia de Cumplimiento de Órdenes de Insumos para la Salud del 24 de abril (AFA-26-8Q0-B299), de las 3,518,107 piezas de medicamentos contratadas en los últimos 10 meses, la empresa de Sandeep Bane solo entregó 663,799 piezas, lo que representa el 18.87% de los tratamientos para enfermedades críticas como oncología, hematología, anestesiología y nefrología. Dada la persistencia de errores, irregularidades y decisiones equivocadas en la Subsecretaría de Salud, se busca que Birmex, liderada por Carlos Ulloa, compre medicamentos a empresas con un historial de incumplimiento, con el objetivo de aparentar ahorros al adquirir productos “baratos”.

Sin embargo, esta compra de medicamentos podría ser simplemente una estadística engañosa presentada en las conferencias matutinas, sin beneficio real para los pacientes del IMSS, ISSSTE, Pemex o IMSS-Bienestar. Paralelamente, el caso de Cruz Azul se encuentra en la Corte de Justicia.

Escenas que podrían ser cómicas, pero que resultan preocupantes debido a la calidad del debate sobre los derechos y la vida de miles de personas, se han transmitido desde el inicio del proceso en la ahora llamada Suprema Corte del Acordeón. En esta instancia, se abordará la prolongada disputa por el control de la Cooperativa La Cruz Azul, donde es evidente el conflicto entre las ministras Lenia Batres y Loretta Ortiz.

La Corte actual muestra fisuras crecientes en su percepción, teoría y práctica. En el caso de Cruz Azul, Loretta Ortiz ya ha sido acusada de conflicto de interés debido a su afinidad con la directiva de la cooperativa.

La situación se agravará el lunes, cuando el ministro Giovanni Figueroa presente al Pleno el proyecto de impedimento 15/2026, que argumenta que no existen pruebas de una amistad entre Loretta Ortiz y Víctor Velázquez, presidente de la administración de la cementera Azul, que comprometa la imparcialidad de la ministra, a pesar de que en su campaña de “elección judicial” contó con el apoyo de Velázquez. Además, se alega que Loretta Ortiz tiene a Renata Velázquez Reynoso en su equipo, quien previamente colaboró en el despacho que llevó los amparos de La Cruz Azul.

En esta disputa, se enfrentan dos posturas: 1) el criterio del ministro Figueroa, que propone al Pleno aprobar su proyecto (que se alinea con la praxis neoliberal) de que la única forma de acreditar el riesgo de pérdida de imparcialidad del juzgador es que éste lo reconozca y se excuse de conocer el asunto; y 2) el señalamiento de que las manifestaciones políticas en una “elección judicial” son punibles. Así, el conflicto de La Cruz Azul pone de manifiesto las distorsiones provocadas por la vinculación de la impartición de justicia a una elección de juzgadores donde la competencia fue reemplazada por el apoyo político y los favores.

Finalmente, se informa sobre la reciente decisión de la Liga BBVA Mx de adoptar estándares de gobierno corporativo y la aprobación para que Grupo Prodi adquiera al Atlas, a la espera del dictamen de la Comisión Antimonopolio





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