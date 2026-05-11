Subsecretarios asistentes a la presentación del informe sobre desapariciones en México

Este lunes, la vicepresidenta de la CIDH presentará el informe sobre desapariciones en México en Ciudad de México, evento al que asistirán representantes de la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

Este lunes 11 de mayo, la vicepresidenta de la CIDH presentará en Ciudad de México el informe sobre desapariciones en México, a la que asistirán representantes de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

ONU-DH reconoce a las madres buscadoras y a las familias que anhelan obtener verdad y justicia. La presentación del informe del organismo de la OEA contará con la presencia de representantes de la sociedad civil. Durante el evento, se presentarán los hallazgos, recomendaciones y metodología del informe, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre el gobierno de México y la CIDH. Las dependencias federales confirmaron que también asistirán representantes gubernamentales, integrantes del cuerpo diplomático y medios de comunicación.

En lo que respecta a las desapariciones en México, el gobierno reitera su disposición al diálogo y a la cooperación con organismos internacionales de derechos humanos





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