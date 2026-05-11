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Subsecretarios asistentes a la presentación del informe sobre desapariciones en México

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Subsecretarios asistentes a la presentación del informe sobre desapariciones en México
Presentación Informe CIDHHechos Y Recomendaciones InformeComité Contra La Desaparición Forzada
📆5/11/2026 5:34 AM
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Este lunes, la vicepresidenta de la CIDH presentará el informe sobre desapariciones en México en Ciudad de México, evento al que asistirán representantes de la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

Este lunes 11 de mayo, la vicepresidenta de la CIDH presentará en Ciudad de México el informe sobre desapariciones en México, a la que asistirán representantes de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

ONU-DH reconoce a las madres buscadoras y a las familias que anhelan obtener verdad y justicia. La presentación del informe del organismo de la OEA contará con la presencia de representantes de la sociedad civil. Durante el evento, se presentarán los hallazgos, recomendaciones y metodología del informe, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre el gobierno de México y la CIDH. Las dependencias federales confirmaron que también asistirán representantes gubernamentales, integrantes del cuerpo diplomático y medios de comunicación.

En lo que respecta a las desapariciones en México, el gobierno reitera su disposición al diálogo y a la cooperación con organismos internacionales de derechos humanos

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